烏克蘭總統幕僚長見李輝 出示北韓提供莫斯科武器證據

烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克。（路透）

路透社報導，烏克蘭 高級官員周四在會見中國特使時，陳述了基輔結束與俄羅斯 兩年衝突的計劃，並出示了他們所說的朝鮮向莫斯科提供武器的證據。烏克蘭總統幕僚長安德烈·葉爾馬克在Telegram上寫道，他和他的團隊向中國歐亞事務特別代表李輝介紹了戰場局勢和基輔的和平建議。

葉爾馬克表示，烏克蘭方面「與李輝討論了在烏克蘭和平方案基礎上建立烏克蘭公正和平、恢復我國領土完整和主權的前景」。

不過，所謂結束戰爭的計畫似乎仍然是俄羅斯必須完全自所占領的烏克蘭領土撤出。報導稱，烏克蘭總統澤倫斯基提出的和平計畫呼籲撤走所有俄羅斯軍隊，恢復烏克蘭 1991 年後蘇聯時期的邊界，並制定一個讓俄羅斯對其行為負責的程序。

報導指出，瑞士承諾召開和平高峰會，並且已經召開過幾次籌備會議。基輔一直在努力與北京建立良好關係，中國至少參加了其中一次會議，但俄羅斯尚未受邀。李輝藉他第二次的訪歐行程，上週在莫斯科會見了俄羅斯副外長，並表示如果沒有莫斯科的參與，不可能討論烏克蘭問題的解決方案。

路透社報導說，葉爾馬克在描述週四的會談時表示，他們向中國代表團展示了北韓 製造並送給俄羅斯用於攻擊烏克蘭的飛彈和武器碎片的樣本。烏克蘭總檢察長上個月表示，專家發現俄羅斯在幾週內發射了至少24 枚北韓製造的飛彈。

葉爾馬克在對這次會議的記述中還稱，烏克蘭還提及其所謂俄羅斯違反國際公約有關戰俘規定的行為，以及中國或可幫助被驅逐的兒童返回烏克蘭的方法。不過，報導稱，俄羅斯否認發生過此類驅逐事件，並表示兒童是為了自身安全而被帶離戰區的。