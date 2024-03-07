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英國科學家稱發現最早森林化石：當今樹木的「原型」

編譯羅方妤／即時報導
英國科學家近日在英格蘭西南部薩默塞特郡邁恩希德海岸懸崖發現已知最古老的森林化石，最早可追溯至4億1900萬至3億5800萬年前的泥盆紀。(Neil Davies/CC BY 4.0 DEED)
英國科學家近日在英格蘭西南部薩默塞特郡邁恩希德海岸懸崖發現已知最古老的森林化石，最早可追溯至4億1900萬至3億5800萬年前的泥盆紀。(Neil Davies/CC BY 4.0 DEED)

英國BBC報導，科學家近日在英格蘭西南部薩默塞特郡（Somerset）邁恩希德（Minehead）海岸懸崖發現已知最古老的森林化石，最早可追溯至4億1900萬至3億5800萬年前的泥盆紀。這比先前已知最古老的美國紐約州森林化石還早400萬年。

英國劍橋大學和卡地夫大學研究員表示，這些化石是英國迄今為止發現最古老的樹木化石，也是已知世界上最古老的森林。這些樹木被稱為「蘆葉」（Calamophyton），是種類似棕櫚樹的古代植物。這些樹木化石被形容為當今樹木的「原型」，最大型的高度介於二至四公尺間。

研究人員識別出這些植物化石、殘骸，及樹幹化石和根部。這些化石展現早期的樹木如何在數億年前協助塑造景觀、穩定河岸和海岸線。

這份研究的第一作者、劍橋大學地球科學系教授戴維斯（Neil Davies）表示：「這是一片非常奇怪的森林，與人們現今看到的森林都不同。沒有任何灌木叢，草也還沒有出現，而這些密密麻麻的樹木掉落了很多樹枝。」

英國自然史博物館植物化石專家肯里克（Paul Kenrick）沒有參加這項研究。他表示，這些關於當時植物是如何生長在一起的線索意義重大，這些樹木和我們現今所知的任何樹木都非常不同。最相似的現代對應植物可能是原產澳洲的軟樹蕨（Dicksonia antarctica），在英國是很受歡迎的觀賞植物。

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