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泰王次子「為奪儲離婚」妻子大包小包搬離紐約愛巢

編譯徐榆涵／即時報導
被流放27年的泰王瓦吉拉隆功次子瓦差勒宋積極爭奪王儲之位。(美聯社)
被流放27年的泰王瓦吉拉隆功次子瓦差勒宋積極爭奪王儲之位。(美聯社)

被流放27年的泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）次子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse），為了爭奪王儲之位，不僅去年重返故土，近來更傳出正積極辦理與美籍妻子的離婚手續。由於泰國法律明文規定，王室子嗣若有外籍配偶，將被排除在繼承順位之外。

瓦差勒宋與美籍妻子加拉法諾（Elisa Garafano）目前處於分居狀態，有媒體拍到，穿著黑衣黑褲、戴著墨鏡的加拉法諾，美東時間5日與2名年幼的女兒走出位於紐約維農山（Mount Vernon）的家門，且加拉法諾身上大包小包，看似正在搬家。

紐約郵報報導，有消息指出，加拉法諾與瓦差勒宋計畫離婚，但野獸日報報導，42歲的瓦差勒宋據稱私下向妻兒表達忠心，並已取消離婚。

據了解，加拉法諾希望孩子能獲得王室承認，而暫停了離婚程序。但瓦差勒宋一直對外宣布兩人已經離婚，消息人士稱，瓦差勒宋希望能保密結婚與有孩子的事，因為會影響他贏得王位的野心。另一名消息人士證實，這對夫婦現在仍是合法夫妻。

瓦差勒宋是泰王瓦吉拉隆功與第二任妻子佘娃提達（Sujarinee Vivacharawongse）所生的4名兒子之一，兩人1996年離婚，吉拉隆功將佘娃提達趕出泰國，僅留下小女兒並賜公主封號。

瓦差勒宋去年8月返泰，原因眾說紛紜，外界猜測他當時返泰與長公主帕差拉吉帝雅帕（Bajrakitiyabha）前年底意外陷入昏迷有關，似乎正為角逐王儲之位做準備。帕差拉吉帝雅帕是瓦吉拉隆功與第1任妻子所生。

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