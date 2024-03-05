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海地總理回不了國…太子港機場遇襲、鄰國拒降落

中央社／太子港5日綜合外電報導
海地總理亨利。（路透）
海地總理亨利。（路透）

四面楚歌的海地總理亨利今天似乎難以順利返國，首都太子港的主要機場遭遇攻擊，鄰國多明尼加共和國拒絕核發降落許可，據路透報導，他今天降落在美國自治領地波多黎各。

中央社引述法新社報導，亨利（Ariel Henry）原定在上個月下台，但他上週出國訪問肯亞時，控制海地大片地區的武裝犯罪集團趁機宣布，將串聯發動攻擊推翻他。

位於加勒比海的海地飽受暴力蹂躪，最近爆發的危機不斷惡化，槍響頻傳導致首都太子港（Port-au-Prince）的杜森國際機場（Toussaint Louverture International Airport）部分航班停飛。

多明尼加新聞集團CDN報導，亨利被拒絕入境多明尼加。路透社指出，波多黎各總督辦公室證實，亨利已降落在首府聖胡安（San Juan）。發言人又說，至少是曾短暫在那裡降落的。

近幾個月來，控制海地大片貧困地區的幫派大肆作亂，自上週起，對戰略地點發動的協同攻擊不斷增加，在海地造成了嚴重的破壞。

亨利在2021年總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺後掌權，原定今年2月下台，但他同意與反對派權力共享的協議，直到舉行新的選舉為止。

多明尼加今天表示，將暫停所有飛往海地的航班。

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