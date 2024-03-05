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加薩停火協商不見效 哈瑪斯：不能無止境談下去

中央社／加薩走廊5日綜合外電報導
3月4日，在加薩地帶南部城市汗尤尼斯，人們離開家園。（新華社）
3月4日，在加薩地帶南部城市汗尤尼斯，人們離開家園。（新華社）

美國總統拜登今天呼籲巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯接受一起於穆斯林聖月「齋戒月」前停火的協議；哈瑪斯則警告，停戰和人質釋放的協議不能「無止境」談下去。

中央社引述法新社報導，美國和哈瑪斯（Hamas）特使在開羅（Cairo）會見埃及和卡達斡旋人員，在談了又談的協商行動中尋求於本月10日或11日開始的齋戒月（Ramadan）前結束以哈戰爭、釋放人質。

在埃及進行協商的各方目前為止並不包括以色列，談論內容包括6周停戰計畫、用數十名在加薩的人質換取數百名關在以色列的巴勒斯坦囚犯，以及增加送進加薩（Gaza）的援助。

人在黎巴嫩的哈瑪斯官員哈姆丹（Osama Hamdan）說，哈瑪斯「不會允許協商道路永無止境的敞開下去」。

拜登則是在國務卿布林肯（Antony Blinken）敦促哈瑪斯同意「立即停火」之後，警告哈瑪斯接受一起加薩於齋戒月前停火的協議。

拜登告訴媒體說：「決定權在哈瑪斯手中。」他說：「必須達成停火，因為到了齋戒月，因為如果我們讓目前情況持續至齋戒月，以色列和耶路撒冷（Jerusalem ）恐怕會非常非常危險。」

他並未進一步說明。

哈姆丹（Osama Hamdan）則說，唯有停火，巴勒斯坦囚犯和在加薩的以色列人質交換行動才會成真。

哈姆丹在貝魯特（Beirut）重申哈瑪斯在停火協議的條件：終結以色列軍事行動、以色列自加薩走廊撤軍、讓為了遠離戰火而躲避至加薩他處的巴勒斯坦人重回家園。

路透社報導，加薩北部的人道情況尤其嚴重，當地據信有數百甚至數千人不顧以色列之前下達的撤離令，留守當地。

聯合國自1月23日起就無法運送糧食援助至加薩北部。以方拒絕讓聯合國援助車隊進出加薩，並讓軍人朝援助車隊開槍。

美國2日對加薩執行他們口中一系列人道糧食空投行動的首批作業。

然而，哈姆丹告訴媒體說：「我們要對華府說的是，比起運送援助物資，更重要的是停止提供武器給以色列。」

加薩 哈瑪斯 以色列

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