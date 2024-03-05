加薩停火協商不見效 哈瑪斯：不能無止境談下去

3月4日，在加薩地帶南部城市汗尤尼斯，人們離開家園。（新華社）

美國總統拜登今天呼籲巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 接受一起於穆斯林聖月「齋戒月」前停火的協議；哈瑪斯則警告，停戰和人質釋放的協議不能「無止境」談下去。

中央社引述法新社報導，美國和哈瑪斯（Hamas）特使在開羅（Cairo）會見埃及和卡達斡旋人員，在談了又談的協商行動中尋求於本月10日或11日開始的齋戒月（Ramadan）前結束以哈戰爭、釋放人質。

在埃及進行協商的各方目前為止並不包括以色列 ，談論內容包括6周停戰計畫、用數十名在加薩 的人質換取數百名關在以色列的巴勒斯坦囚犯，以及增加送進加薩（Gaza）的援助。

人在黎巴嫩的哈瑪斯官員哈姆丹（Osama Hamdan）說，哈瑪斯「不會允許協商道路永無止境的敞開下去」。

拜登則是在國務卿布林肯（Antony Blinken）敦促哈瑪斯同意「立即停火」之後，警告哈瑪斯接受一起加薩於齋戒月前停火的協議。

拜登告訴媒體說：「決定權在哈瑪斯手中。」他說：「必須達成停火，因為到了齋戒月，因為如果我們讓目前情況持續至齋戒月，以色列和耶路撒冷（Jerusalem ）恐怕會非常非常危險。」

他並未進一步說明。

哈姆丹（Osama Hamdan）則說，唯有停火，巴勒斯坦囚犯和在加薩的以色列人質交換行動才會成真。

哈姆丹在貝魯特（Beirut）重申哈瑪斯在停火協議的條件：終結以色列軍事行動、以色列自加薩走廊撤軍、讓為了遠離戰火而躲避至加薩他處的巴勒斯坦人重回家園。

路透社報導，加薩北部的人道情況尤其嚴重，當地據信有數百甚至數千人不顧以色列之前下達的撤離令，留守當地。

聯合國自1月23日起就無法運送糧食援助至加薩北部。以方拒絕讓聯合國援助車隊進出加薩，並讓軍人朝援助車隊開槍。

美國2日對加薩執行他們口中一系列人道糧食空投行動的首批作業。

然而，哈姆丹告訴媒體說：「我們要對華府說的是，比起運送援助物資，更重要的是停止提供武器給以色列。」