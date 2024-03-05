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移居月球不是夢？俄羅斯：考慮與中國合作在月球建核電廠

編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯聯邦太空總署署長波瑞索夫（Yuri Borisov）5日表示，俄羅斯與中國正在考慮從2033年至2035年在月球上建造一座核電廠。(路透)
俄羅斯聯邦太空總署署長波瑞索夫（Yuri Borisov）5日表示，俄羅斯與中國正在考慮從2033年至2035年在月球上建造一座核電廠。(路透)

路透報導，俄羅斯聯邦太空總署署長波瑞索夫（Yuri Borisov）5日表示，俄羅斯與中國正在考慮從2033年至2035年在月球上建造一座核電廠。他表示，這項建設讓人類有一天可能可以在月球上建造定居點。

曾任俄羅斯前國防部副部長的波瑞索夫表示，俄羅斯和中國一直在共同開展月球計畫，莫斯科能夠貢獻在「核能太空能源」方面的專業知識。

波瑞索夫說：「今天，我們正在認真考慮一項專案─在2033年到2035年之交的某個時間，與我們的中國同僚們一起在月球表面運送和安裝動力裝置。」

他說，太陽能電池板無法提供足夠的電力來為未來的月球定居點供電，然而核電卻可以。

波瑞索夫在談到上述可能的計畫時說：「這是一個非常嚴峻的挑戰...這項計畫應該以自動模式完成，沒有人類在場。」

波瑞索夫也談到俄羅斯建造一艘核動力貨運太空船的計畫。他說，除了尋找如何冷卻核反應爐的解決方案外，與該專案有關的所有技術問題都已解決。

俄羅斯官員先前曾公布其雄心勃勃的計畫，希望有一天在月球上採礦，但俄羅斯的太空計畫近年來遭受一系列挫折。

隨著「月球25號」（Luna-25）探測器在去年墜毀後，俄羅斯47年來的首次月球任務失敗。莫斯科表示將發起更多月球任務，然後探索俄中聯合載人任務，甚至是建造月球基地的可能性。

中國上個月表示，其目標是在2030年之前實現載人登月，將第一位中國太空人送上月球。

俄羅斯 太空人 國防部

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