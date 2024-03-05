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曾遭不人道強制節育 格陵蘭原住民婦女控告政府

中央社哥本哈根4日綜合外電報導
格陵蘭一棟建築上繪有因紐特女性的壁畫。(路透)
格陵蘭一棟建築上繪有因紐特女性的壁畫。(路透)

140多名格陵蘭因紐特族（Inuit）婦女4日控告丹麥政府，稱當局在1960和1970年代強迫她們安裝子宮內避孕器（IUD），許多女性當時年齡僅有10來歲。

法新社報導，丹麥當局曾在1960年末期至1970年代悄悄執行節育措施，以控制北極地區的出生率。但此舉不僅未經受害的因紐特女性本人或家人同意，在某些情況下她們甚至完全不知道自己已經裝了避孕器。當時，格陵蘭已不是丹麥的殖民地，但仍歸丹麥當局管轄。

原告律師普拉明（Mads Pramming）告訴法新社：「訴訟是在今天早上正式提出。我的客戶選擇這樣做，是因為她們去年10月並未收到當局對賠償金請求的答覆。」

「她們的人權遭到侵犯，她們自己就是活生生的證據。」

丹麥廣播公司（DR）2022年播出的podcast系列揭示了上述措施的規模，根據國家檔案館的資料，有超過4500名女性遭到強制節育。格陵蘭於2009年成為丹麥自治領地，上述新聞曝光之際，彼此正準備重新檢視雙方過去的關係。

去年10月，格陵蘭的67名婦女要求國家支付每人30萬克朗（相當於4.3萬美元）的賠償金。

普拉明說，「從那時開始，有更多女性加入我們，其中最年長的已經85歲」。

許多受害婦女原先並不知道自己已裝了子宮內避孕器。當她們因不孕、流產或感染等症狀就醫，當地的婦科醫師才陸續發現數十年前被放置到病患子宮內、早該取出的避孕器。

丹麥當局去年宣布已就所有格陵蘭相關政策展開調查，結果將在2025年公布。

普利明說：「就（這些婦女的）案件而言，調查及其結果並不重要。調查結果無法決定她們的人權是否受到侵犯，但法院可以做出這樣的判斷。」

丹麥政府2022年曾向6名伊努特人道歉並支付賠償金，因為他們曾參加一項實驗，並因此與家人失散70多年。這項實驗的目的是在格陵蘭島上培養會說丹麥語的菁英分子。

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