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母求孕10年出生5個月龍鳳胎 命喪以軍砲火 20口家族14死

編譯盧思綸／即時報導
一名加薩婦女花10年時間做了3次試管嬰兒，費盡千辛萬苦生下一對龍鳳胎，不料以色列2日晚間無預警強襲南部城市拉法，一雙僅5個月大兒女、先生和其他11個親人通通罹難，一夜之間家破人亡。(美聯社)
一名加薩婦女花10年時間做了3次試管嬰兒，費盡千辛萬苦生下一對龍鳳胎，不料以色列2日晚間無預警強襲南部城市拉法，一雙僅5個月大兒女、先生和其他11個親人通通罹難，一夜之間家破人亡。(美聯社)

美聯社報導，一名加薩婦女花10年時間做了3次試管嬰兒，費盡千辛萬苦生下一對龍鳳胎，不料以色列2日晚間無預警強襲南部城市拉法，一雙僅5個月大兒女、先生和其他11個親人通通罹難，一夜之間家破人亡。

29歲安札（Rania Abu Anza）回想2日晚間10點左右，她起來餵兒子喝奶，然後抱著兩個孩子一起睡覺，先生也睡在一旁；一個半小時後發生爆炸，下一秒整棟房間坍塌。

「我尖叫著找孩子和先生」，安札邊哭邊抱著兒女的小毯子，「他們都死了，我先生帶著兩個孩子走了，留下我獨自一個人」。

自從以巴衝突以來，以色列國防軍經常空襲密集住宅區，以色列去年10月訂定為安全區的拉法，如今也淪為以軍毀滅性地面攻勢的新目標。

而且以軍的攻擊行動往往毫無預警，並且都選在深夜時分。

根據當地衛生官員透露，安札超過20口的大家庭死了14個人，其中包含6名兒童、4名婦女，還有9個人被壓在斷垣殘壁下生死未卜。

以色列一直以來稱極力避免傷害平民，並且怪罪哈瑪斯拿地道當掩護犧牲無辜性命。另一方面，以軍又鮮少談論造成許多婦孺死傷的個別攻擊。

對於2日突襲拉法，以軍並未置評，僅稱「遵守國際法，採取可行措施減少平民傷害」。

根據加薩衛生部，220萬加薩人口中大約8成流離失所，1/4人口面臨飢荒。

光是上個月就有超過12,300名巴勒斯坦兒童和少年喪生，占總死亡人數的43%，婦孺死亡數則占3/4。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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