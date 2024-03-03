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馬航MH370失蹤將滿10年 乘客親屬呼籲重啟搜索

中央社吉隆坡3日綜合外電報導
馬航MH370失蹤將滿10年，圖為紀念活動中展示被認為是失事客機的殘骸。(路透)
馬航MH370失蹤將滿10年，圖為紀念活動中展示被認為是失事客機的殘骸。(路透)

馬來西亞航空MH370航班離奇消失至今將滿10年，乘客親屬今天呼籲展開新的搜索行動，並提到他們感受無盡的哀傷，以及看到搜索結束的痛苦掙扎。

法新社報導，2014年3月8日，馬航MH370這架波音777客機載著239人，原本預計從馬來西亞首都吉隆坡飛往中國北京，途中卻在雷達螢幕上消失。

儘管進行了航空史上最大規模搜索，這架飛機依然下落不明。

大約500名親屬及支持者今天出席吉隆坡附近一處購物中心的紀念活動，許多人掩不住哀傷之情。

他們點燃239根蠟燭，每一根代表機上的每一位失蹤乘客。

MH370機上將近2/3乘客是中國人，一些親屬今天也從中國遠道而來。

36歲馬來西亞律師葛瑞斯（Grace Nathan）的母親是MH370乘客，她告訴法新社：「過去10年我的情緒就像無止盡坐著雲霄飛車。」

葛瑞斯當著眾人的面呼籲馬來西亞政府展開新的搜索行動，她還說：「MH370不是已經過去的事。」

路透報導，馬來西亞交通部長陸兆福（Anthony Loke Siew Fook）今天表示，大馬正推動重啟搜索MH370。

大馬當局調查人員初步未排除飛機故意偏離航道的可能性，而且已有經過證實或被認為屬於MH370的殘骸，被海浪沖上非洲海岸及印度洋島嶼。

陸兆福今天在紀念活動上說，美國海床探索公司「無限海洋」（Ocean Infinity）歷經前兩次失敗嘗試後，已獲邀討論大馬最新的搜索提案，「馬來西亞政府致力於搜索（MH370），而且搜索行動應該持續下去」。

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