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德軍談俄烏戰爭內容疑遭竊聽上傳俄網 柏林要查

中央社／柏林2日即時報導
德國軍方討論烏克蘭戰爭的機密談話內容在俄羅斯社群網站流傳後，柏林當局顏面盡失，德國總理蕭茲矢言展開全面調查行動。（歐新社）
德國軍方討論烏克蘭戰爭的機密談話內容在俄羅斯社群網站流傳後，柏林當局顏面盡失，德國總理蕭茲矢言展開全面調查行動。（歐新社）

德國軍方討論烏克蘭戰爭的機密談話內容在俄羅斯社群網站流傳後，柏林當局顏面盡失，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）2日矢言展開全面調查行動。

綜合媒體報導，德國國防部發言人2日表示，聯邦軍事情報局（Federal Office for Military Counterintelligence）正在調查這起疑為竊聽的案件，並說錄音內容有可能遭竄改。

蕭茲2日在出訪義大利羅馬時表示，這起潛在的外洩案「極其嚴重」，並說當局「目前正仔細深入且迅速地釐清當中」。

前一天，俄羅斯官方媒體「今日俄羅斯」（Russia Today）總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）在她通訊平台Telegram頻道上傳一段錄音檔，稱音檔內容顯示德國官員「討論如何轟炸克里米亞（Crimea）大橋」。俄國2014年自烏克蘭手中併吞克島，而克里米亞大橋為連結俄國本土和克島的重要通道。

路透社聽了這段38分鐘錄音檔，但無法獨立核實內容真偽。

音檔中，視訊會議的參與者討論了提供德製金牛座（Taurus）巡弋飛彈給基輔當局的可能性，這是蕭茲在公開場合中堅定反對的舉措。此外，視訊會議參與者也談論了訓練烏軍以及可能的軍事目標。

德國第一電視台（ARD）形容這起外洩事件為德國情報單位的「災難」。

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，這起視訊會議是在WebEx發起，而非軍方內部的機密網絡。

俄羅斯駐德大使館2日並未立即針對可能的間諜指控置評；俄國外交部發言人昨天在社群媒體貼文說，「我們要求德方提供一個解釋」，但未明確說出他們的關切為何。

德國國會議員基塞維特（Roderich Kiesewetter）告訴「商務日報」（Handelsblatt）說，他認為報導內容屬實。

商務日報引述他的話說，「俄羅斯當然會展示，他們如何重度仰賴間諜和破壞活動作為混合戰的一環。當然也可預期有更多內容被攔截和外洩，用以影響決策、抹黑和操縱民眾」。

德國 俄羅斯 蕭茲

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