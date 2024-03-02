我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大讀博中國留學生 參加搏擊賽被打成植物人

黃仁勳：5年內「成熟通用AI」可通過人類各種考試

東京羽田機場撞機事故2個月 300人出席公祭

中央社東京2日專電
東京羽田機場今年1月2日發生日本航空公司客機與海上保安廳飛機相撞意外事件，導致5名海上保安官罹難。(美聯社)
東京羽田機場今年1月2日發生日本航空公司客機與海上保安廳飛機相撞意外事件，導致5名海上保安官罹難。(美聯社)

日本東京羽田機場今年1月2日發生日本航空公司客機與海上保安廳飛機相撞意外事件，導致5名海上保安官罹難。今天第3管區海上保安本部在東京舉行公祭，約300人出席。

日本放送協會（NHK）報導，日航客機1月2日在東京羽田機場降落時，與海上保安廳（相當於海巡署）的飛機衝撞，導致41歲的副機長田原信幸、27歲的通訊士石田貴紀、39歲的雷達操作士帶刀航、47歲的整備士宇野誠人、56歲的整備員加藤重亮等5人罹難。

第3管區海上保安本部今天在東京羽田機場附近的一座建築設施舉行公祭，5位死者的遺族、海上保安廳相關人士等約300人參加。

公祭一開始，全體列席者向擺設著5人遺照的祭壇默哀，之後由海上保安廳長官石井昌平等發表悼詞。

5人所隸屬的羽田航空基地基地長林博之在發表悼詞說：「想及一同遨翔在天空甘苦與共的同伴的你們的英姿與未來，我能體會你們家人的心痛，我悲傷至極。我們發誓一定會盡全力不讓同樣的事故發生，能再度在安全的天空飛行。對於各位所留下的莫大的功績，我深表謝意。」

羽田機場發生撞機事故當天，這架海上保安廳的飛機正為了出任務，運送救援物資前往前一天發生強震的能登半島。

日本

上一則

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

下一則

阿根廷藥價飆漲逾2倍 民眾買藥或食物陷兩難

延伸閱讀

日女參議員偷情開房過夜 直奔國會開會昏昏欲睡

日女參議員偷情開房過夜 直奔國會開會昏昏欲睡
羽田機場碰撞事故後 航管要求顯著增加人力配置

羽田機場碰撞事故後 航管要求顯著增加人力配置
日本東京市區飄雪了 羽田機場89個航班、部分特急列車受影響

日本東京市區飄雪了 羽田機場89個航班、部分特急列車受影響
東京恐現警報級大雪 全日空取消30個羽田機場航班 預計3900人受影響

東京恐現警報級大雪 全日空取消30個羽田機場航班 預計3900人受影響

熱門新聞

英王查理三世（右起）日前傳出罹癌消息，據王室專家爆料病況比想像中還要危險，王室已在安排繼位計畫；圖中為威爾斯親王與凱特王妃。（歐新社）

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

2024-02-25 01:27
加拿大一名華裔大學生因為不願意承擔溫哥華的高昂房租，每周坐飛機往返家中與學校。(截取自CTV News YouTube)

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

2024-02-28 15:35
英國皇室蓋布瑞拉‧溫莎夫人(右)與丈夫金斯頓在2019年成婚。(美聯社)

英王堂妹夫婿壯年突然身故 年僅45歲 皇室震驚

2024-02-27 15:28
英國凱特王妃，攝於去年11月。（美聯社）

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

2024-03-02 07:12
圖為57歲的自民黨籍岩手縣國會參議員廣瀨惠。擷自日本自民黨官網

日女參議員偷情開房過夜 直奔國會開會昏昏欲睡

2024-03-01 18:05
英國國王查理三世的堂妹夫金斯頓（左一）日前在父母的住家中離世，享年45歲。美聯社

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

2024-03-02 00:11

超人氣

更多 >
華女編造背景稱有富裕丈夫、認識政商名流 詐20人共騙600萬

華女編造背景稱有富裕丈夫、認識政商名流 詐20人共騙600萬
天生鬼才！ 不愛學習卻能當學霸的「3大星座」讓人羨慕嫉妒恨

天生鬼才！ 不愛學習卻能當學霸的「3大星座」讓人羨慕嫉妒恨
術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症
日女參議員偷情開房過夜 直奔國會開會昏昏欲睡

日女參議員偷情開房過夜 直奔國會開會昏昏欲睡
中製門鈴爆「重大安全漏洞」2網站急下架 Amazon還在賣

中製門鈴爆「重大安全漏洞」2網站急下架 Amazon還在賣