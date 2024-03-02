東京羽田機場撞機事故2個月 300人出席公祭

東京羽田機場今年1月2日發生日本航空公司客機與海上保安廳飛機相撞意外事件，導致5名海上保安官罹難。(美聯社)

日本 東京羽田機場今年1月2日發生日本航空公司客機與海上保安廳飛機相撞意外事件，導致5名海上保安官罹難。今天第3管區海上保安本部在東京舉行公祭，約300人出席。

日本放送協會（NHK）報導，日航客機1月2日在東京羽田機場降落時，與海上保安廳（相當於海巡署）的飛機衝撞，導致41歲的副機長田原信幸、27歲的通訊士石田貴紀、39歲的雷達操作士帶刀航、47歲的整備士宇野誠人、56歲的整備員加藤重亮等5人罹難。

第3管區海上保安本部今天在東京羽田機場附近的一座建築設施舉行公祭，5位死者的遺族、海上保安廳相關人士等約300人參加。

公祭一開始，全體列席者向擺設著5人遺照的祭壇默哀，之後由海上保安廳長官石井昌平等發表悼詞。

5人所隸屬的羽田航空基地基地長林博之在發表悼詞說：「想及一同遨翔在天空甘苦與共的同伴的你們的英姿與未來，我能體會你們家人的心痛，我悲傷至極。我們發誓一定會盡全力不讓同樣的事故發生，能再度在安全的天空飛行。對於各位所留下的莫大的功績，我深表謝意。」

羽田機場發生撞機事故當天，這架海上保安廳的飛機正為了出任務，運送救援物資前往前一天發生強震的能登半島。