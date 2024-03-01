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減少搜救時間 尼泊爾祭新規：登聖母峰須「加裝GPS晶片」

編譯徐榆涵／即時報導
尼泊爾政府宣布最新規定，要求所有登山客都必須租借及使用GPS追蹤晶片，以利在遭遇山難事故時，能縮短搜救時間。美聯社
尼泊爾政府宣布最新規定，要求所有登山客都必須租借及使用GPS追蹤晶片，以利在遭遇山難事故時，能縮短搜救時間。美聯社

在聖母峰（Mount Everest）攻頂季來臨之前，尼泊爾政府宣布最新規定，要求所有登山客都必須租借及使用GPS追蹤晶片，以利在遭遇山難事故時，能縮短搜救時間。

CNN報導，尼泊爾旅遊部部長古隆（Rakesh Gurung）表示，一些知名的旅遊或登山業者在活動時，已開始應用追蹤晶片，當局現在要求所有登山客都必須使用，「一旦發生事故，將減少搜救時間」。

古隆表示，追蹤晶片將縫在登山客的外套，待其返回後，政府會收回晶片，再供下一名登山客使用，也因此政府將會對每位登山客多收取10至15美元（約316至474新台幣）左右的費用，並補充說，這些晶片由「一些歐洲國家」製造，但未具體說明哪國或哪家公司製造。

聖母峰海拔8849公尺，大多數登山客都是透過尼泊爾入山與攻頂，光是登山許可證就要支付1.1萬美元（約新台幣35萬元），再加上裝備、食物、氧氣、雪巴人嚮導等，攻頂成本可能超過3.5萬美元（約新台幣110萬元）。

完成聖母峰登頂之旅可能耗時長達2個月，因為適合登頂的天氣時間區段非常短，通常是在5月中旬。不過，即使是在最佳情況下，仍有發生意外的可能性及救援風險。

去年尼泊爾政府發放創紀錄478張登山許可證，已確認有12名登山客遭遇山難身亡，另有5人失蹤。

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