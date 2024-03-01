伊朗從俄國發射衛星 45天內可對全國取得成像

媒體報導，伊朗 昨天宣布從俄羅斯 發射1枚遙感成像衛星，成功進入距地500公里的預定軌道。衛星配備的熱紅外線攝影機將在45天內對伊朗全境取得成像。

法新社（AFP）引述官方媒體「伊朗通訊社」（IRNA）報導，伊朗2月29日從俄羅斯以聯合號（Soyuz 2.1B）火箭發射器發射1枚研究遙感和成像衛星「帕斯Ｉ」（Pars-I）進入軌道，並由「伊朗國家電視台」現場直播發射過程。

火箭發射地點是俄羅斯遠東地區阿穆爾州（Amur Oblast）的「東方太空 發射場」（Vostochny Cosmodrome），在莫斯科以東約8000公里處。

伊朗通信部長札瑞波爾（Issa Zarepour）表示，「帕斯Ｉ」完全由伊朗自主研發設計及安裝測試，重達134公斤，過去兩年已進行數十次發射作業。

札瑞波爾說：「由於伊朗國內的發射基地尚無法以正確傾角將衛星發射到太陽同步軌道，因此我們使用俄羅斯的發射基地。」

衛星上具有三個成像攝影機，可從地面接收到可見光、短波紅外線和熱紅外線三個光譜範圍的訊息。

透過色譜和短波紅外線攝影機，100天內可取得伊朗95%土地的地形掃描。具有夜間成像能力的熱紅外線攝影機，則可在45天內對伊朗全境進行成像。

美國在內的西方國家政府警告伊朗不要進行這類發射行動，因類似技術可用於運載核彈頭的彈道飛彈。

2022年8月，在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）訪問伊朗兩週後，俄羅斯即為伊朗發射衛星，從哈薩克將伊朗的遙感衛星加達衛星（Khayyam）送入軌道。

埃及「金字塔報」（Al Ahram）報導，俄羅斯持續為伊朗發射衛星引發爭議。因俄羅斯不斷尋求與其他被西方排斥的國家聯盟的機會，伊朗是其中之一。俄羅斯可能會利用此衛星對烏克蘭的軍事目標加強監視功能。

路透（Reuters）表示，俄羅斯一再為伊朗發射衛星，反映出這兩個受美國制裁國家已發展出更深入的科學合作關係。

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）表示，2月29日聯合號火箭總共運載19枚衛星，伊朗的帕斯I是其中一枚，另外有17枚俄羅斯小型衛星，和1枚「流星M」水文氣象衛星。

伊朗太空總署則表示，發射這枚衛星的目的非關核武，僅作為監看水資源和天然災害的民用目的，以及監看伊朗邊界的國防目的。