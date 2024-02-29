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孟加拉首都高級社區大火 至少43死數十傷

中央社達卡29日綜合外電報導
孟加拉首都達卡（Dhaka）一處高級社區的7層樓建築物今晚發生大火，衛生當局表示至少43人罹難，另有數十人受傷。歐新社
孟加拉首都達卡（Dhaka）一處高級社區的7層樓建築物今晚發生大火，衛生當局表示至少43人罹難，另有數十人受傷。歐新社

孟加拉首都達卡（Dhaka）一處高級社區的7層樓建築物今晚發生大火，衛生當局表示至少43人罹難，另有數十人受傷。

孟加拉衛生部長沈恩（Samanta Lal Sen）訪視達卡醫學院附設醫院（Dhaka Medical College Hospital）和旁邊一家燒燙傷醫院後告訴法新社：「目前為止已有43人死於這場火災。」

沈恩還說，至少40名傷者在達卡市主要燒燙傷醫院接受治療。

消防局官員希哈布（Mohammad Shihab）表示，火災始於當地時間下午9時50分，起火點在達卡市貝里路（Bailey Road）一家熱門印度香飯餐廳，火勢迅速向上蔓延，導致多人受困，消防人員在2小時內將大火控制下來。

消防局發聲明表示，共有75人獲救生還。

起火建築物內主要是餐廳，還有幾家衣飾和手機店。

一名叫作沙赫（Sohel）的餐廳經理說：「我們看到濃煙從樓梯竄上來的時候，人在6樓，一大群人往樓上衝。我們用輸水管爬下樓，有些人往樓下跳時受了傷。」

由於安全規定執行不力，孟加拉經常發生公寓和工廠起火事件。

孟加拉首都達卡（Dhaka）一處高級社區的7層樓建築物今晚發生大火，衛生當局表示...
孟加拉首都達卡（Dhaka）一處高級社區的7層樓建築物今晚發生大火，衛生當局表示至少43人罹難，另有數十人受傷。圖為消防隊員營救受困人員。歐新社

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