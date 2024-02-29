我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去哪加油、聽音樂全都錄 美:中國聯網汽車威脅國安

美國人對川普邊境築牆計畫改觀 如今逾半民眾支持

女子車禍後稱無力工作索賠82萬 卻被拍到參加大力比賽

世界新聞網何卓賢／即時報導
在愛爾蘭恩尼斯(Ennis)進行的扔樹比賽。圖為往年資料圖，非當事人扔樹照片。(路透)
在愛爾蘭恩尼斯(Ennis)進行的扔樹比賽。圖為往年資料圖，非當事人扔樹照片。(路透)

一名愛爾蘭女子在車禍後向保險公司索要82萬的賠償金，卻因為被拍到參加「扔聖誕樹」力量比拼大賽露餡，法庭最終駁回了這項控告。

據NBC新聞報導，36歲的卡米拉·格拉布斯卡(Kamila Grabska)，2017年經歷一場車禍後，宣稱身體出現不能承受的疼痛，已經不能拿重物、做家務甚至和小孩玩耍，嚴重的時候還終日臥床；她還表示自己背部、頸部和胸椎有持續的疼痛。

據愛爾蘭獨立報報導，格拉布斯卡提告RSA保險公司，稱她接下來五年無法工作，這造成的損失光是薪水就累計54.2萬。

然而，一張拍攝於車禍後一年的照片卻證明格拉布斯卡提告的內容與事實不符：2018年1月，根據照片顯示，穿著黃色外套的格拉布斯卡在愛爾蘭西部的城鎮恩尼斯(Ennis)參加一項力量比賽，比拼誰能把聖誕樹扔得最遠。

另一張照片中，格拉布斯卡笑著舉起一張證書，上面顯示她贏得了比賽。

在如此確鑿的證據之下，格拉布斯卡在法庭上給出的回應是：她的身體仍然感到疼痛，而去參加扔聖誕樹比賽並且還笑容滿面，是因為她在嘗試「過正常生活」。

然而法官沒有相信她的說法，認為照片顯示內容明顯與醫療報告不一致，「我只能下結論認為，提告的內容有誇大成分」。

法庭上還有另一份與格拉布斯卡說法相違背的證據：去年11月，她跟一條大斑點狗玩耍長達1.5小時。

愛爾蘭法庭公開資料顯示，這期官司已經被駁回。

保險

上一則

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

延伸閱讀

忠實客戶的迷思

忠實客戶的迷思
車險漲完換漲房險 伊州2大保險公司宣布漲價至少12%

車險漲完換漲房險 伊州2大保險公司宣布漲價至少12%
柏林回收聖誕樹成大象「新春禮物」 不只是美食還有超多用途

柏林回收聖誕樹成大象「新春禮物」 不只是美食還有超多用途
北愛歷史性一刻 愛爾蘭民族主義派獲選首席部長

北愛歷史性一刻 愛爾蘭民族主義派獲選首席部長

熱門新聞

英王查理三世（右起）日前傳出罹癌消息，據王室專家爆料病況比想像中還要危險，王室已在安排繼位計畫；圖中為威爾斯親王與凱特王妃。（歐新社）

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

2024-02-25 01:27
英國皇室蓋布瑞拉‧溫莎夫人(右)與丈夫金斯頓在2019年成婚。(美聯社)

英王堂妹夫婿壯年突然身故 年僅45歲 皇室震驚

2024-02-27 15:28
加拿大一名華裔大學生因為不願意承擔溫哥華的高昂房租，每周坐飛機往返家中與學校。(截取自CTV News YouTube)

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

2024-02-28 15:35
俄羅斯總統普亭，攝於22日。（路透 / Sputnik）

拜登脫口批「瘋狂王八蛋」 普亭諷笑：證明他當美國總統對俄羅斯更好

2024-02-23 07:04
伊朗公司Kourosh聘請名人宣傳半價iPhone，但卻實為詐騙，估計騙走伊朗民眾3,500萬美元。圖為伊朗當地一般電信行。 美聯社

明星代言「半價iPhone」暢銷 數萬人被騙了數千萬元

2024-02-23 18:10
查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26

超人氣

更多 >
紐約200萬買房卻遇「租霸」半年仍無法入住

紐約200萬買房卻遇「租霸」半年仍無法入住
紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈
不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使
這種維他命吃太多 恐引發心臟病

這種維他命吃太多 恐引發心臟病
世說新聞╱好市多旅遊超划算 華女夏威夷狂省千元

世說新聞╱好市多旅遊超划算 華女夏威夷狂省千元