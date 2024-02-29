女子車禍後稱無力工作索賠82萬 卻被拍到參加大力比賽

在愛爾蘭恩尼斯(Ennis)進行的扔樹比賽。圖為往年資料圖，非當事人扔樹照片。(路透)

一名愛爾蘭女子在車禍後向保險 公司索要82萬的賠償金，卻因為被拍到參加「扔聖誕樹」力量比拼大賽露餡，法庭最終駁回了這項控告。

據NBC新聞報導，36歲的卡米拉·格拉布斯卡(Kamila Grabska)，2017年經歷一場車禍後，宣稱身體出現不能承受的疼痛，已經不能拿重物、做家務甚至和小孩玩耍，嚴重的時候還終日臥床；她還表示自己背部、頸部和胸椎有持續的疼痛。

Mother loses her $800,000 disability case after photos of her winning a tree-throwing contest surface pic.twitter.com/bby7ODl6Sf — Dexerto (@Dexerto) 2024年2月28日

據愛爾蘭獨立報報導，格拉布斯卡提告RSA保險公司，稱她接下來五年無法工作，這造成的損失光是薪水就累計54.2萬。

然而，一張拍攝於車禍後一年的照片卻證明格拉布斯卡提告的內容與事實不符：2018年1月，根據照片顯示，穿著黃色外套的格拉布斯卡在愛爾蘭西部的城鎮恩尼斯(Ennis)參加一項力量比賽，比拼誰能把聖誕樹扔得最遠。

另一張照片中，格拉布斯卡笑著舉起一張證書，上面顯示她贏得了比賽。

在如此確鑿的證據之下，格拉布斯卡在法庭上給出的回應是：她的身體仍然感到疼痛，而去參加扔聖誕樹比賽並且還笑容滿面，是因為她在嘗試「過正常生活」。

然而法官沒有相信她的說法，認為照片顯示內容明顯與醫療報告不一致，「我只能下結論認為，提告的內容有誇大成分」。

法庭上還有另一份與格拉布斯卡說法相違背的證據：去年11月，她跟一條大斑點狗玩耍長達1.5小時。

愛爾蘭法庭公開資料顯示，這期官司已經被駁回。