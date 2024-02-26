納瓦尼生前接近換囚獲釋？ 普亭遭控最後一刻變卦

俄羅斯反對派領袖納瓦尼的盟友、女調查記者瑪麗亞．佩夫奇赫爆料，日前在獄中猝死的納瓦尼，其實生前快要透過換囚獲釋。圖為西班牙巴塞隆納某處25日擺放納瓦尼遺照和民眾獻花。（路透）

英國BBC報導，俄羅斯反對派領袖納瓦尼 的盟友、調查記者瑪麗亞．佩夫奇赫（Maria Pevchikh）爆料，日前在獄中猝死的納瓦尼，其實已快要透過換囚獲釋，且談判在15日進入最後階段。然而，納瓦尼在16日猝逝。

佩夫奇赫也是納瓦尼所創辦的俄國 「反腐敗基金會」（FBK）主席。她26日在納瓦尼YouTube頻道一段影片中說，換囚談判已進行了兩年。她補充，自俄國2022年開始全面入侵烏克蘭後，「普亭 顯然將不擇手段」，而納瓦尼「必須不惜一切代價，快速從監獄獲釋」。

佩夫奇赫指出，納瓦尼原本將透過美國和德國官員參與的人道換囚談判獲釋，去年12月還產生了換囚具體計畫。計畫預計以被關押在德國的俄國聯邦安全局（FSB）殺手柯拉希可夫（Vadim Krasikov）交換納瓦尼和兩位未具名的美國公民。柯拉希可夫2019年槍殺40歲的喬治亞籍前車臣叛軍指揮官甘戈什維利（Zelimkhan Khangoshvili），被德國法院判處無期徒刑。

佩夫奇赫又表示，俄國總統普亭在最後一刻改變心意，「他無法容忍納瓦尼獲釋」，加上因為「原則上」已達成關於釋放柯拉希可夫的協議，普亭決定「放棄籌碼」。她說：「普亭對納瓦尼的恨意已經到了瘋狂程度。他知道納瓦尼原本可能可以擊敗他。」

不過，德國政府發言人26日稱無法對換囚相關事務發表評論，俄國克里姆林宮也尚未對佩夫奇赫的指控做出反應。