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納瓦尼盟友：他在換囚名單上 差一點就可獲釋

中央社莫斯科26日綜合外電報導
圖為納瓦尼死前一天的影像。他的盟友佩夫奇赫表示，納瓦尼差一點就能透過換囚獲釋。(美聯社)
圖為納瓦尼死前一天的影像。他的盟友佩夫奇赫表示，納瓦尼差一點就能透過換囚獲釋。(美聯社)

俄羅斯已故反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的盟友佩夫奇赫今天表示，納瓦尼在獄中去世時，差一點就能透過換囚獲釋。佩夫奇赫並重申，俄羅斯總統普亭是殺人兇手。

路透報導，佩夫奇赫（Maria Pevchikh）在YouTube影片中提到，在納瓦尼去世前一天2月15日，換囚計畫的談判已經進入最後階段，預計以被關押在德國的俄國聯邦安全局（FSB）殺手柯拉希可夫（Vadim Krasikov）交換納瓦尼和兩位未具名的美國公民

納瓦尼16日於北極流放地監獄中死亡，享年47歲。克里姆林宮（Kremlin）否認俄國政府與他的死亡有任何關聯。根據納瓦尼支持者的說法，他的死亡證明書上聲稱他是自然死亡。

佩夫奇赫沒有透露另外兩名可能與納瓦尼一同交換的美國公民身分，但美國一直尋求讓「華爾街日報」（Wall Street Journal）記者格什科維奇（Evan Gershkovich）和美國前陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）獲釋。

佩夫奇赫表示：「納瓦尼現在本可能坐在這個位置上，就在今天。這不是一種比喻，這是本可以發生，也應該發生的事。」

「納瓦尼本應在接下來幾天被釋放，因為我們得知關於他的換囚決定。有人在2月初向普亭（Vladimir Putin）提議用因謀殺案在柏林服刑的殺手、俄國聯邦安全局官員柯拉希可夫，交換兩名美國公民和納瓦尼獲釋。」

佩夫奇赫說，她獲得消息證實2月15日晚間已處於換囚談判的最後階段。

她指控，納瓦尼被殺害是因為普亭無法容忍他獲得自由。

納瓦尼 美國公民 普亭

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