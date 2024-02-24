泰國前總理塔信假釋在家 總理賽塔親自拜訪

柬埔寨前總理洪森（左）21日曾赴塔信私人宅邸拜訪塔信。（路透）

曾流亡海外的泰國 前總理塔信（Thaksin Shinawatra）去年返國後因貪污案坐牢，塔信日前獲准假釋，總理賽塔24日無預警拜訪塔信的私人宅邸，是塔信獲假釋後第一個拜訪塔信的高階政府官員。

塔信在2月18日獲得假釋回到家中，去年甫卸任的柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）21日曾赴塔信私人宅邸拜訪塔信，是塔信假釋後第一個賓客。洪森在臉書上傳他和塔信的合照，照片中可以看到塔信戴著頸圈和手臂吊帶。

總理賽塔（Srettha Thavisin）今天中午無預警造訪塔信的私人宅邸。曼谷郵報（Bangkok Post）和泰國公視（Thai PBS）報導，賽塔離開前接受媒體訪問表示，塔信對於能夠回到家中非常開心，不過塔信身體仍然虛弱，兩人沒有太多交談。

賽塔表示，兩人並沒有談到塔信將如何幫助這個國家，但是塔信的確相當憂心國家的發展，因為有很多經濟上的問題。賽塔說，塔信沒有批評他的施政，而是給了他精神上的支持。

賽塔去年代表和塔信淵源深厚的為泰黨（Pheu Thai）當選成為總理，他上任後為了提振泰國經濟，提出發送價值1萬泰銖電子錢包給約5000萬公民的計畫，卻遭到不少批評而不斷延後實施時程。

今年74歲的塔信2001年2月出任泰國總理，2006年9月19日軍方發動政變，當時在紐約出席聯合國大會的塔信被解職，軍方接管政府，塔信流亡海外。2008年塔信短暫返國，之後再度流亡。

泰國去年5月14日國會眾議院選舉後，為泰黨獲得組閣機會，睽違15年後，塔信去年8月22日再度返抵泰國，隨後由執法人員陪同前往最高法院。塔信因多起貪污案被判10年有期徒刑，合併執行8年，隨後被送往曼谷監獄（Bangkok Remand Prison）。

但塔信入監不到1天，矯正署8月23日凌晨便因塔信出現失眠 、胸口緊繃、高血壓 及低血氧等症狀，讓塔信轉往設備較佳的警察醫院（Police General Hospital）。塔信隨後申請王室特赦，獲准刑期從8年減為1年，並因為健康因素獲准假釋，在今年2月18日離開警察醫院回到家中。