我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

春來了？暖冬持續 下周異常暖流籠罩全國

紐約房產欺詐案川普敗訴 30天內得上訴 法官不准拖延罰金

泰國前總理塔信假釋在家 總理賽塔親自拜訪

中央社／曼谷24日電
柬埔寨前總理洪森（左）21日曾赴塔信私人宅邸拜訪塔信。（路透）
柬埔寨前總理洪森（左）21日曾赴塔信私人宅邸拜訪塔信。（路透）

曾流亡海外的泰國前總理塔信（Thaksin Shinawatra）去年返國後因貪污案坐牢，塔信日前獲准假釋，總理賽塔24日無預警拜訪塔信的私人宅邸，是塔信獲假釋後第一個拜訪塔信的高階政府官員。

塔信在2月18日獲得假釋回到家中，去年甫卸任的柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）21日曾赴塔信私人宅邸拜訪塔信，是塔信假釋後第一個賓客。洪森在臉書上傳他和塔信的合照，照片中可以看到塔信戴著頸圈和手臂吊帶。

總理賽塔（Srettha Thavisin）今天中午無預警造訪塔信的私人宅邸。曼谷郵報（Bangkok Post）和泰國公視（Thai PBS）報導，賽塔離開前接受媒體訪問表示，塔信對於能夠回到家中非常開心，不過塔信身體仍然虛弱，兩人沒有太多交談。

賽塔表示，兩人並沒有談到塔信將如何幫助這個國家，但是塔信的確相當憂心國家的發展，因為有很多經濟上的問題。賽塔說，塔信沒有批評他的施政，而是給了他精神上的支持。

賽塔去年代表和塔信淵源深厚的為泰黨（Pheu Thai）當選成為總理，他上任後為了提振泰國經濟，提出發送價值1萬泰銖電子錢包給約5000萬公民的計畫，卻遭到不少批評而不斷延後實施時程。

今年74歲的塔信2001年2月出任泰國總理，2006年9月19日軍方發動政變，當時在紐約出席聯合國大會的塔信被解職，軍方接管政府，塔信流亡海外。2008年塔信短暫返國，之後再度流亡。

泰國去年5月14日國會眾議院選舉後，為泰黨獲得組閣機會，睽違15年後，塔信去年8月22日再度返抵泰國，隨後由執法人員陪同前往最高法院。塔信因多起貪污案被判10年有期徒刑，合併執行8年，隨後被送往曼谷監獄（Bangkok Remand Prison）。

但塔信入監不到1天，矯正署8月23日凌晨便因塔信出現失眠、胸口緊繃、高血壓及低血氧等症狀，讓塔信轉往設備較佳的警察醫院（Police General Hospital）。塔信隨後申請王室特赦，獲准刑期從8年減為1年，並因為健康因素獲准假釋，在今年2月18日離開警察醫院回到家中。

泰國 失眠 高血壓

上一則

英美第4度聯手 打擊青年運動18目標 擊中地下武器庫、防空系統

下一則

澤倫斯基稱沒有人會坐視烏克蘭滅亡、普亭「必輸到一無所有」

延伸閱讀

歐陽妮妮挺娣娣參加泰版創造營 追看表演自嘲變泰國腔

歐陽妮妮挺娣娣參加泰版創造營 追看表演自嘲變泰國腔
歐陽妮妮挺娣娣「創造營」 變泰國腔自嘲「搞笑藝人」

歐陽妮妮挺娣娣「創造營」 變泰國腔自嘲「搞笑藝人」
晚安小雞驚動柬埔寨前總理 洪森籲關到刑滿

晚安小雞驚動柬埔寨前總理 洪森籲關到刑滿
華女酒店房間內養獅子、還帶去咖啡店 在泰國被逮捕

華女酒店房間內養獅子、還帶去咖啡店 在泰國被逮捕

熱門新聞

查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26
海地前總統摩依士（左）生前與妻子瑪婷（右），瑪婷也遭到共謀起訴。（美聯社）

海地前總統遭暗殺 身受重傷的第一夫人竟也「共謀」

2024-02-19 21:25
扇貝示意圖。(Pixabay)

花2元買扇貝回家烹調 挖出5顆珍珠…上億人圍觀

2024-02-19 16:03
英國牛津大學考古團隊日前對一顆1700年歷史的鳥蛋進行掃描，意外發現仍保有蛋液。（取材自X平台）

世界最古老鳥蛋 1700年驚見蛋液還在

2024-02-16 01:00
俄羅斯總統普亭，攝於22日。（路透 / Sputnik）

拜登脫口批「瘋狂王八蛋」 普亭諷笑：證明他當美國總統對俄羅斯更好

2024-02-23 07:04
CNN 19日在官網發布「全球50種最好吃麵包」的評選結果，中國燒餅入選。（新浪網）

CNN評全球最好吃50種麵包 中國燒餅、香港排包入選

2024-02-20 11:01

超人氣

更多 >
陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌
年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」
女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀
陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網
陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸

陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸