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南韓罷診潮向上延燒、本周將成「挽救局勢黃金時刻」

編譯周辰陽／即時報導
南韓醫界反對政府計畫增額錄取2000名醫學院學生，數千名實習和住院醫師20日起集體請辭罷工。圖為一名醫師22日在首爾總統府前舉標語抗議。(路透)
南韓醫界反對政府計畫增額錄取2000名醫學院學生，數千名實習和住院醫師20日起集體請辭罷工。圖為一名醫師22日在首爾總統府前舉標語抗議。(路透)

南韓政府為了應對醫師短缺問題，計畫2025年起增額錄取2000名醫學院學生，引發醫界強烈反對，數千名實習和住院醫師集體請辭。罷診潮23日進入了第4天，政府將國家衛生危機預警上調至最高等級。有醫學院教授組成的團體警告，這個周末將是「可以挽救局勢的黃金時刻」。

根據韓民族日報引述的統計數據，在95%住院醫師就職的全南韓100家主要培訓醫院中，截至21日晚間10時，已有9275名住院醫師提出辭職信，其中8024人立即停止工作。儘管政府下達了復工令，實習醫生據報並未表現出退縮的跡象。

韓聯社報導，為了因應實習醫師與住院醫師集體罷診，南韓政府將保健醫療災難預警等級上調至最高的「嚴重」，並全面批准各級醫療院所進行線上門診，直到罷診潮結束為止。除了新冠肺炎等傳染病疫情外，這還是南韓政府第一次「因保健醫療危機」，而將災難預警等級調到最高等級。

南韓中央日報指出，越來越多人現在開始擔心，繼實習醫師與住院醫師之後，專科主任醫師也將跟進。根據報導，實習醫師與住院醫師集體辭職後，就由專科主任醫師在大型醫院急診室、加護病房與一般病房代班執勤。然而，培訓合約2月底到期專科主任醫師中，據指相當多人正考慮不續約。

在首爾大學醫院等五大醫院工作的專科主任醫師告訴記者，「如果現在辭職，所有事情都將落在教授們身上，所以所有同事都決定一起行動，但從簽約的3月份開始，可能會出現意見分歧」。

同時，根據南韓先驅報的報導，由首爾大學醫學院及首爾大學醫院教授組成的緊急應變委員會警告，如果政府未能拿出初級醫師可以接受的措施，他們也將採取集體行動。

根據緊急應變委員會23日公布的聲明，如果政府在周末沒有向前邁出一步，「一場沒人可以解決的危機將會出現」，並指本周是「可以挽救局勢的黃金時刻」。

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