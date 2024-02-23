歐盟對俄新制裁納無人機零件 4家中企遭出口限令

歐盟在俄烏戰爭2周年前夕，通過第13輪對俄羅斯制裁措施，除了新增財產凍結制裁名單，還有4家中國企業、6家印度等國企業，以及無人機零組件，都將受到歐盟出口限制。(美聯社)

歐盟 在俄烏戰爭2周年前夕，通過第13輪對俄羅斯 制裁措施，除了新增財產凍結制裁名單，還有4家中國企業、6家印度等國企業，以及無人機零組件，都將受到歐盟出口限制。此外，歐盟對俄出口已較戰前減少57%，自俄進口降69%。

歐盟部長理事會（Council of the European Union）今天上午正式發布27個成員國，一致通過對俄羅斯的最新制裁方案。這是2022年2月24日俄羅斯發動全面入侵烏克蘭的戰爭屆滿2周年之際，歐盟的重要政治表態。

根據擬定方案的歐盟執行委員會（European Commission）新聞稿，這次制裁共有3大項。首先是將106名個人和88個機構組織等實體，加入制裁名單，這將使2年來歐盟列入的對俄制裁對象超過2000名。

這份制裁名單上的個人和機構，在歐盟境內的財產將被凍結，自然人還會被禁止入境或過境，歐盟公民和企業也不能對他們提供資金。新增名單除了俄國 軍方和軍企人士，並有10名是針對協助提供北韓武器至俄國者，包括北韓國防部長姜順南。

第二項制裁是新增27家企業到歐盟產品出口限制對象，使得出口限令名單至今共達649家。這項限令旨在防堵有助於俄軍戰事的軍民兩用產品，以及科技從歐盟流入俄國，第3國的協助也在防堵之列。

這次共有10家第3國企業列入出口限制對象，其中來自中國的包括廣州歐賽科技（Guangzhou Ausay Technology）、深圳億路發電子（Yilufa Electronics）、深圳碧光貿易（Biguang Trading），及設在香港的RG Solutions公司（未註冊中文名）。

歐盟上一波制裁前曾傳出7、8家中國企業將受出口限制，但最後僅3家在香港設立的企業入列。這次是首度納入3家設在中國大陸內部的公司。去年12月於歐中峰會時，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）曾提及相關制裁考量，要求中國政府避免中企對俄協助。從結果看來中方的行動並未使歐盟滿意。

另外6家受出口限制的第3國企業則分別來自印度、泰國、土耳其、塞爾維亞、哈薩克、斯里蘭卡。所有歐盟企業將禁賣給他們特定電子零組件等產品或輸出科技。

此外，歐盟在這波制裁補上了無人機的缺口，將對俄供應無人機關鍵零組件也納入禁令，包括變壓器、整流器等電子零件。可供軍用的鋁製電容器也在新禁令之中。

根據歐盟執委會說帖，目前對俄制裁措施涵蓋61%歐盟自俄國進口總額，以及58%歐盟對俄出口總額（均以戰前的2021年數字計）。

這使得歐盟自俄進口較戰前衰退69%，從2021年1640億歐元（約1774億美元）減至去年的510億歐元；對俄出口也減少57%，2021年890億歐元降至去年380億歐元。

此外，至2023年中，歐盟對俄出口的軍民兩用產品和技術，較俄烏戰前減少了80%，戰場用物品的對俄出口降到幾近於零，只剩極少數醫療用品，去年第4季這類出口總額不到100萬歐元。

國際貨幣基金（IMF）預估俄國今年經濟成長率將達2.6%，而執委會預估歐盟本身今年只成長0.9%，似乎相形見絀。但執委會指俄國經濟在表面成長下，內部遭受高通膨、幣值大貶之苦，中長期展望悲觀，並且在能源和科技輸入上更依賴中國。