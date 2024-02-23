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紐約布朗士地鐵D線車廂內 1男子中槍亡

澳洲警員涉嫌謀殺前男友及新歡 兩人下落仍不明

中央社雪梨23日綜合外電報導
澳洲大城雪梨一名警員今天被控謀殺他的前男友和另一名男子，這兩人都已經失蹤數天，警方近日在失蹤者的家中發現血跡。圖為警方在兇案現場調查。(路透)
澳洲大城雪梨一名警員今天被控謀殺他的前男友和另一名男子，這兩人都已經失蹤數天，警方近日在失蹤者的家中發現血跡。圖為警方在兇案現場調查。(路透)

澳洲大城雪梨一名警員今天被控謀殺他的前男友和另一名男子，這兩人都已經失蹤數天，警方近日在失蹤者的家中發現血跡。

澳洲警方指出，涉案的28歲警員今天早上走進雪梨郊區邦代（Bondi）的警察局後被逮捕。

警方依照慣例沒有透露犯嫌身分，但媒體報導涉案者是拉瑪瑞（Beau Lamarre）。當地法院則於今天安排名字為拉瑪瑞-康敦（Beaumont Lamarre-Condon）的犯嫌首次庭訊。

警方指控，這名警員涉嫌於19日殺害戴維斯（Luke Davies）和貝爾德（Jesse Baird），並在當天晚間請來一輛白色廂型車處理屍體，涉案警員幾個月前才跟貝爾德約會。

根據社群媒體帳號的資料，貝爾德曾是澳洲Network 10電視台主播，他的伴侶戴維斯是澳洲航空公司（Qantas）的空服員。

警方指出，21日早上在海濱郊區克羅納拉（Cronulla）一個大型垃圾箱中，發現他們一些血跡斑斑的個人物品。

警方隨後來到貝爾德位於雪梨帕丁頓（Paddington）的家中，他們發現一顆子彈和大量血跡。警方提到，涉案警員的槍枝在警方保險箱內被發現，且跟犯罪現場的子彈吻合。

今天早上，雪梨以北115公里的紐卡索（Newcastle）發現一輛白色廂型車。

偵查警司杜赫蒂（Daniel Doherty）在記者會表示：「找到遺體真的非常重要，不僅是為了查明死因，也是為了給家屬答案，因為他們仍處於悲傷中。」

警方指出，他們不確定貝爾德和戴維斯是如何遇害。雪梨至少有另外兩處犯罪現場。

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