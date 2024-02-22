納瓦尼母親見到兒遺體 遭嗆屍體在腐爛逼迫逼「祕密下葬」

納瓦尼母親柳德米拉22日表示，她21日晚間見到兒子的遺體，但被迫舉行祕密葬禮。（歐新社）

俄羅斯 反對派領袖納瓦尼 （Alexei Navalny）日前在獄中猝死，遺體遭當局扣押，外界質疑其死因不單純，納瓦尼母親柳德米拉（Lyudmila）22日表示，她21日晚間見到兒子的遺體，但被迫舉行祕密葬禮。

CNN報導，柳德米拉錄製影片表示，21日她在西伯利亞小鎮薩列哈爾德鎮（Salekhard）的太平間見到了納瓦尼的遺體，就在兒子自去年12月以來一直被關押的北極監獄附近，並簽署了死亡證明。

柳德米拉透露，「昨晚，他們偷偷帶我去太平間，讓我看了納瓦尼」，「我錄製這段影片是因為他們開始威脅我。他們對納瓦尼的埋葬地點、時間和方式設定條件，而這是非法的，根據法律，他們應該立即交還遺體。」

柳德米拉說，「他們看著我，如果我不同意祕密葬禮，他們就會對我兒子的屍體做點什麼。」且調查員告訴她，「時間不站在你這邊，屍體正在腐爛」。她收到了所有醫療文件後簽署死亡證明。

她強調，只想維護自己的權利，並在影片結束時提出要求：「我不想要任何特殊條件，只希望一切都依法辦事。我要求立即將我兒子的遺體交給我。」

納瓦尼「反貪腐基金會」（Anti-Corruption Foundation）負責人日丹諾夫（Ivan Zhdanov）指出，這些條件包括葬禮僅有家人才能參加，且不得對外宣布，以免人群聚集，且遺體應由專機運往莫斯科。此外，遺體下葬前必須保存在莫斯科或弗拉基米爾地區，因為委員會擔心太平間會遇襲。

日丹諾夫說，只有答應這些條件，納瓦尼的家人才會收到死亡證明。稱納瓦尼的母親原先拒絕，但隨後迫於壓力，同意將兒子葬在莫斯科郊區的霍萬斯科耶公墓，並補充說不會埋葬在國外。

對此俄羅斯當局未發表回應。美國總統拜登 22日則會見了納瓦尼遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya），以及納瓦尼正在就讀史丹佛大學的女兒達莎（Dasha Navalnaya），對納瓦尼的「非凡勇氣和反腐鬥爭的延續精神」表達哀悼和「欽佩」。