納瓦尼死因成謎 他曝：心臟遭「一拳KO」身亡

俄羅斯反對派領袖納瓦尼日前猝死獄中，死因遭疑不單純。（歐新社）

俄羅斯 反對派領袖納瓦尼 日前猝死獄中，死因遭疑不單純。俄羅斯流亡人士透露，納瓦尼是心臟被一拳打死。

俄羅斯流亡人士和人權活動家奧塞奇金（Vladimir Osechkin）表示，納瓦尼身上的瘀傷符合「一拳」處決方式。

他向泰晤士報說，「這是前蘇聯國家安全委員會（KGB）特種部隊的一種老方法，他們訓練特工一拳重擊他人胸口，來殺害對方，這是KGB的標誌。」

奧塞奇金是俄羅斯人權團體網站「Gulagu.net」創辦人，他表示，消息來自在納瓦尼生前關押地、位於俄羅斯極北之地的IK-3聯邦監獄 （IK-3 Penal Colony）工作的知情人士。

他聲稱，納瓦尼身亡前一天被迫在露天單獨禁閉室待了2.5至4小時，那邊溫度可能降至攝氏零下27度。囚犯在戶外的時間通常不會超過1小時，且條件也不會那麼極端。

奧塞奇金解釋，「我認為他們首先讓他長時間待在寒冷環境中，讓他的血液循環減慢至最低程度，從而摧毀他的身體。如果特工有點經驗，那在幾秒鐘內殺死一個人就變得很容易。」

據了解，KGB特種部隊使用單拳暗殺技術，以避免留下任何死因跡象。

截至目前，俄羅斯當局仍扣押納瓦尼遺體，並且未能給出令人信服的死因。該國國家監獄管理局聲稱，納瓦尼在散步途中身感不適後身亡，也有消息指是血栓導致。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點