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伊朗不甩美國制裁 軍援俄國400枚彈道飛彈

編譯盧思綸／即時報導
伊朗今年1月初開始軍援俄羅斯400枚地對地彈道飛彈，不甩由美國帶頭的聯合國安理會制裁，持續深化軍事合作。（路透）
伊朗今年1月初開始軍援俄羅斯400枚地對地彈道飛彈，不甩由美國帶頭的聯合國安理會制裁，持續深化軍事合作。（路透）

路透報導，6名知情人士透露，伊朗今年1月初開始軍援俄羅斯近400枚地對地彈道飛彈，不甩由美國帶頭的聯合國安理會制裁，持續深化軍事合作。

三名伊朗消息人士表示，伊朗提供俄國400枚彈道飛彈，包括「Fateh-110」與「Zolfaghar」兩款短程彈道飛彈。專家描述，這款公路機動飛彈的射程落在300到700公里。

對此，伊朗國防部與伊斯蘭革命衛隊拒絕置評，俄國國防部尚未回應。

聯合國安全理事會對伊朗的武器禁運限制已經在去年10月到期，包括部分飛彈、無人機和其他技術。然而，出於擔心伊朗向在中東的代理人和俄國出口武器，美國和歐盟對伊朗保留禁止彈道飛彈的制裁。

一名伊朗消息人士談到，去年年底，伊朗和俄國軍事和安全官員陸續在德黑蘭和莫斯科的會議上敲定軍援協議，並且在今年1月初交付。

一名伊朗軍事官員提到，迄今至少已經運送4批飛彈，未來幾周還會有更多。他拒絕提供更多細節。

另一名資深伊朗官員表示，飛彈多半由船舶經裏海送抵俄國。

其中一名伊朗官員毫不避諱，「未來還會送更多飛彈」，「沒有理由隱瞞，我們可以出口武器到任何有需求的國家」。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）今年1月初才表示憂心俄國除了有北韓提供的飛彈外，還有可能從伊朗方獲得短程彈道飛彈。

伊朗 俄國 彈道飛彈

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