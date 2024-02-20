CNN：俄軍向烏克蘭發射的北韓飛彈 25%零件來自美歐

CNN引述報告指，俄軍上個月向烏克蘭發射的一枚北韓彈道飛彈含有數百個美歐製零組件。圖為烏克蘭一名拆彈小組在哈爾科夫成員檢查俄軍發射的飛彈殘骸。（路透）

CNN引述一份最新報告指出，俄羅斯 軍方上個月向烏克蘭 發射的一枚北韓 彈道飛彈，含有數百個美歐製零組件。

總部位在英國的調查武器部件的組織衝突軍備研究（CAR），直接檢查1月從烏克蘭哈爾科夫回收的北韓彈道飛彈殘骸中的290個零組件，發現其中75%的零組件是由在北韓境內註冊公司設計和銷售，另外16%的零組件與在歐洲註冊的公司有關，剩下9%與在亞州註冊的公司有關。

報導指出，這些零組件主要包括飛彈的導航系統，可追溯至總部位在美國、中國、德國、日本、荷蘭、新加坡、瑞士和台灣的26家公司。

去年正如CNN先前的報導，CAR證實，俄羅斯在烏克蘭境內發射的伊朗製攻擊無人機中，有82%零組件是由美國公司製造。

CAR最新報告未直接點名生產這些零組件的公司，因為沒有證據表明這些公司故意將這些零組件運往北韓，因此CAR發言人向CNN表示，CAR更願意與這些公司合作解決問題，而非點名公審。

研究還表明，北韓能夠生產飛彈並將其迅速運往俄羅斯。研究人員檢查的零組件是在2021年至2023年間製造。根據這些生產日期，研究人員表示，該飛彈「不可能在2023年3月之前組裝」，並於1月被俄羅斯用於烏克蘭。

報導指出，北韓飛彈生產似乎由來自西方的零組件所推動，此事時突顯美國及其盟友控制商業電子產品的流向何其困難，特別是半導體零組件，一旦進入全球供應鏈就難以追蹤。