CNN：俄軍向烏克蘭發射的北韓飛彈 25%零件來自美歐
CNN引述一份最新報告指出，俄羅斯軍方上個月向烏克蘭發射的一枚北韓彈道飛彈，含有數百個美歐製零組件。
總部位在英國的調查武器部件的組織衝突軍備研究（CAR），直接檢查1月從烏克蘭哈爾科夫回收的北韓彈道飛彈殘骸中的290個零組件，發現其中75%的零組件是由在北韓境內註冊公司設計和銷售，另外16%的零組件與在歐洲註冊的公司有關，剩下9%與在亞州註冊的公司有關。
報導指出，這些零組件主要包括飛彈的導航系統，可追溯至總部位在美國、中國、德國、日本、荷蘭、新加坡、瑞士和台灣的26家公司。
去年正如CNN先前的報導，CAR證實，俄羅斯在烏克蘭境內發射的伊朗製攻擊無人機中，有82%零組件是由美國公司製造。
CAR最新報告未直接點名生產這些零組件的公司，因為沒有證據表明這些公司故意將這些零組件運往北韓，因此CAR發言人向CNN表示，CAR更願意與這些公司合作解決問題，而非點名公審。
研究還表明，北韓能夠生產飛彈並將其迅速運往俄羅斯。研究人員檢查的零組件是在2021年至2023年間製造。根據這些生產日期，研究人員表示，該飛彈「不可能在2023年3月之前組裝」，並於1月被俄羅斯用於烏克蘭。
報導指出，北韓飛彈生產似乎由來自西方的零組件所推動，此事時突顯美國及其盟友控制商業電子產品的流向何其困難，特別是半導體零組件，一旦進入全球供應鏈就難以追蹤。
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