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以色列稱在加薩尋獲影像 武裝份子運送人質過程曝光

中央社耶路撒冷19日綜合外電報導
畢巴斯（中）和她的兩個兒子遭到哈瑪斯綁架。（截自X平台）
畢巴斯（中）和她的兩個兒子遭到哈瑪斯綁架。（截自X平台）

以色列婦女畢巴斯和她兩名年幼的孩子去年10月7日在以色列南部被巴勒斯坦武裝份子綁架，以軍今天公布最近在加薩發現的影像，當中記錄到畢巴斯一家被綁後不久的身影。

影片來源：YouTube Israel Defense Forces

路透報導，這段監視器影像顯示，1名年輕女性肩上背著1個孩子，她被用長長的淺色覆蓋物裹著，然後從建築物的院子帶上車。

以色列軍方表示，這段影像是幾天前在加薩（Gaza）南部的甘尤尼斯（Khan Younis）發現的。以色列軍方稱，影片顯示畢巴斯（Shiri Bibas）和她的兩個兒子遭到綁架，當時她的大兒子僅4歲，而才9個月大的小兒子，是被擄人質中年紀最小的一人。

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）在新聞簡報時說：「這段影片顯示，恐怖份子用床單裹住畢巴斯和她的孩子，試圖把他們藏起來。」哈加里補充道，這段影片是他們被綁架當天拍到的。

哈加里說，以方掌握到的訊息令人擔心他們的安危，並補充道，那家人是在被稱為聖戰者旅（Mujahideen Brigades）的組織手上。

畢巴斯家族發布聲明，呼籲立即將他們母子3人釋放。

畢巴斯家族說：「我們迫切呼籲以色列和全世界涉入協商的決策者，立刻把他們帶回家。」

以哈戰爭去年11月短暫休戰期間，巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」（Hamas）釋放了100多人，其中包括10月7日被綁架的大部分兒童，但畢巴斯一家的命運仍不得而知。

以色列稱哈瑪斯去年10月7日發動的襲擊，奪走超過1200條人命。這場攻擊引爆在加薩的以哈戰爭，哈瑪斯控制的加薩衛生單位官員表示，有逾2萬9000名巴勒斯坦人在以色列發動的反擊中遇害。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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