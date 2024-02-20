英法院審理阿桑吉引渡案最終上訴 主角因病缺席

阿桑吉的支持者舉著他的頭像，在英國大使館前抗議。(路透)

英國倫敦高等法院今天舉行聽審，討論是否接受維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑吉反對被引渡至美國所提出的最終上訴，但他透過律師表示身體不適，不克出席。

法新社報導，英國高等法院在阿桑吉（Julian Assange）缺席的情況下，展開為期2天的聽審。他的律師費茲傑羅（Edward Fitzgerald）表示，起訴阿桑吉是不合理的。

華府希望將澳洲 公民阿桑吉引渡至美國，他因維基解密在2010年公布與美國領導的伊拉克和阿富汗 戰爭有關的文件，在2018年至2020年間數度遭起訴。

英國之前批准將阿桑吉引渡美國，但阿桑吉反對引渡，向英國法院提出上訴。

費茲傑羅說，阿桑吉被起訴，「因為他投入普通的新聞工作，包括取得和發布機密資訊，這些資訊是真實的，而且明顯攸關社會大眾的重要利益」。

費茲傑羅稍早在倫敦高等法院告訴法官夏普 （Victoria Sharp），52歲的阿桑吉因為「今天身體不適」不克出庭，也不會以視訊方式參加。

阿桑吉近年在法院接連失利後，曠日費時的法律戰即將進入尾聲。

如果本周為期兩天的聽審成功，阿桑吉將有另一次機會在倫敦法院發表主張，並在某個日期進行全面審理。

如果失敗，阿桑吉在英國的所有上訴途徑就此用盡，屆時就將進入引渡程序；不過他的律師團隊已表示，屆時會再向歐洲法院提起上訴。