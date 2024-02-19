巴丹群島近台灣 擬開發菲律賓海巡隊避風港

圖為菲律賓空軍與美國印太司令部在在巴丹島附近聯合演習。(路透資料照)

菲律賓北端巴丹群島鄰近台灣。繼美菲雙方商討在巴丹島巴斯柯鎮開發一處新的民用港口，巴丹群島省省長今天與菲國海巡隊簽署備忘錄，計劃把巴丹島馬哈濤港開發為海巡隊避風港。

菲律賓海巡隊表示，巴丹群島省（Batanes）省長凱柯（Marilou Cayco）今天拜會位於馬尼拉的海巡隊總部。

海巡隊指揮官加文（Ronnie Gil Gavan）與凱柯會面期間簽署協議備忘錄，將把巴丹島（Batan）馬哈濤港（Mahatao Port）開發為菲律賓海巡隊避風港。

兩人也討論菲國海巡隊能力建設及如何協助地方政府進行災害應變、海事安全、海上執法、海洋環境保護和搜救行動。

菲國海巡隊西菲律賓海特別參謀塔瑞耶拉（Jay Tarriela）、馬哈濤鎮長彭西奧（Pedro Poncio）及多位巴丹群島省鎮長參加這次會面。

凱柯去年8月告訴路透社，美國軍方和菲方正商討在巴斯柯鎮（Basco）開發一處新的民用港口。此舉將使美軍更容易進入這些鄰近台灣的菲國戰略島嶼。

巴丹群島位於台灣和菲律賓呂宋島之間，是控制呂宋海峽和其中的巴士海峽與巴林當海峽（Balintang Channel）進出樞紐。

隨著台海緊張情勢升高，巴丹群島戰略重要性引發關注。

菲律賓國防部 長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）6日視察巴丹群島中離台灣最近的雅米島（Mavulis）海軍分遣隊，以及菲國海軍馬哈濤前方作戰基地建設情形。

鐵歐多洛指出，巴丹群島是菲律賓北部疆域「先鋒」，要求強化巴丹群島駐軍與建設。

對此，中國外交部發言人汪文斌8日表示，菲方應「慎重行事，不要在台灣問題上玩火」。鐵歐多洛則反擊說，巴丹群島是菲律賓領土，中國無權警告菲律賓在自身領土內要怎麼做。