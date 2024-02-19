我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有錢也不幫遊民…這州2%退稅法 中段收入者退千元

低收入抵免易遭查稅？IRS推新機制調整

巴丹群島近台灣 擬開發菲律賓海巡隊避風港

中央社馬尼拉19日專電
圖為菲律賓空軍與美國印太司令部在在巴丹島附近聯合演習。(路透資料照)
圖為菲律賓空軍與美國印太司令部在在巴丹島附近聯合演習。(路透資料照)

菲律賓北端巴丹群島鄰近台灣。繼美菲雙方商討在巴丹島巴斯柯鎮開發一處新的民用港口，巴丹群島省省長今天與菲國海巡隊簽署備忘錄，計劃把巴丹島馬哈濤港開發為海巡隊避風港。

菲律賓海巡隊表示，巴丹群島省（Batanes）省長凱柯（Marilou Cayco）今天拜會位於馬尼拉的海巡隊總部。

海巡隊指揮官加文（Ronnie Gil Gavan）與凱柯會面期間簽署協議備忘錄，將把巴丹島（Batan）馬哈濤港（Mahatao Port）開發為菲律賓海巡隊避風港。

兩人也討論菲國海巡隊能力建設及如何協助地方政府進行災害應變、海事安全、海上執法、海洋環境保護和搜救行動。

菲國海巡隊西菲律賓海特別參謀塔瑞耶拉（Jay Tarriela）、馬哈濤鎮長彭西奧（Pedro Poncio）及多位巴丹群島省鎮長參加這次會面。

凱柯去年8月告訴路透社，美國軍方和菲方正商討在巴斯柯鎮（Basco）開發一處新的民用港口。此舉將使美軍更容易進入這些鄰近台灣的菲國戰略島嶼。

巴丹群島位於台灣和菲律賓呂宋島之間，是控制呂宋海峽和其中的巴士海峽與巴林當海峽（Balintang Channel）進出樞紐。

隨著台海緊張情勢升高，巴丹群島戰略重要性引發關注。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）6日視察巴丹群島中離台灣最近的雅米島（Mavulis）海軍分遣隊，以及菲國海軍馬哈濤前方作戰基地建設情形。

鐵歐多洛指出，巴丹群島是菲律賓北部疆域「先鋒」，要求強化巴丹群島駐軍與建設。

對此，中國外交部發言人汪文斌8日表示，菲方應「慎重行事，不要在台灣問題上玩火」。鐵歐多洛則反擊說，巴丹群島是菲律賓領土，中國無權警告菲律賓在自身領土內要怎麼做。

國防部

上一則

巴勒斯坦外長國際法院出庭 控以色列殖民和種族隔離

下一則

花2元買扇貝回家烹調 挖出5顆珍珠…上億人圍觀

延伸閱讀

NBA／詹姆斯、柯瑞夢幻聯手？勇士曾提交易告吹

NBA／詹姆斯、柯瑞夢幻聯手？勇士曾提交易告吹
NBA／詹姆斯、柯瑞夢幻聯手？勇士提交易被湖人打槍

NBA／詹姆斯、柯瑞夢幻聯手？勇士提交易被湖人打槍
俄控愛沙尼亞總理「破壞歷史情感」 打入通緝名單

俄控愛沙尼亞總理「破壞歷史情感」 打入通緝名單
菲律賓巡南海黃岩島 控中國海警船危險航行

菲律賓巡南海黃岩島 控中國海警船危險航行

熱門新聞

查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26
英國牛津大學考古團隊日前對一顆1700年歷史的鳥蛋進行掃描，意外發現仍保有蛋液。（取材自X平台）

世界最古老鳥蛋 1700年驚見蛋液還在

2024-02-16 01:00
哈佛大學連續第13年位居世界大學聲譽排名榜首。(美聯社)

泰晤士世界大學聲譽排名 榜首是它 中、台幾所上榜？

2024-02-13 11:28
科學家近期對1963年從西班牙出土的古代寶物進行分析顯示，部分文物含有可追溯至3000年前的「外星金屬物質」。（取材自比列納博物館Villena Museum）

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

2024-02-10 04:05
納瓦尼生前曾出現在一則影片中，影片日期為2月15日，納瓦尼看起來健康，精神狀況良好，露出笑容，而且還拿自己的財務狀況及法官的薪水開玩笑。(截取自英國衛報YouTube影片)

普亭頭號政敵納瓦尼驟逝 死前不久才在獄中開玩笑

2024-02-16 11:38
俄羅斯獄政部門表示，反對派政治人物納瓦尼已經過世，死因正在確定之中。資料照片。（路透）

普亭頭號政敵納瓦尼離世 死於北極圈「最嚴酷監獄」

2024-02-16 07:50

超人氣

更多 >
賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝

賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝
「繁花」黃河路霸道老闆娘原是星女郎 「搧胡歌巴掌」演技一戰成名…

「繁花」黃河路霸道老闆娘原是星女郎 「搧胡歌巴掌」演技一戰成名…
節氣「雨水」來了 4生肖注意過敏 忌大動肝火

節氣「雨水」來了 4生肖注意過敏 忌大動肝火
曾為周杰倫當翻譯 華人爆料:富豪生活你想不到

曾為周杰倫當翻譯 華人爆料:富豪生活你想不到
明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救

明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救