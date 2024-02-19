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俄尚未釐清納瓦尼死因 遺孀：普亭殺死我丈夫

中央社華沙19日綜合外電報導
納瓦尼遺孀納瓦納亞(中)直指是普亭殺死她的丈夫，並矢言延續他的遺志。(歐新社)
納瓦尼遺孀納瓦納亞(中)直指是普亭殺死她的丈夫，並矢言延續他的遺志。(歐新社)

俄羅斯反對派領袖納瓦尼在北極流放地監獄逝世3天後，其遺孀納瓦納亞今天直指是俄羅斯總統普亭殺死她的丈夫，並矢言延續他的遺志。

法新社報導，納瓦納亞（Yulia Navalnaya）在今天發布的影片中忍著淚水發表演說表示：「3天前，普亭（Vladimir Putin）殺死我的丈夫納瓦尼（Alexei Navalny）。」

納瓦納亞矢言延續丈夫遺志，10多年來她一直在他對抗普亭的奮鬥中相伴左右。

她強調：「我們能為納瓦尼和我們自己所做的最重要的事，就是繼續奮鬥，比之前更拚命、更努力地奮鬥。」

她還說：「我們必須把握每個機會反抗戰爭、貪腐和不公義，為爭取公平選舉和言論自由而戰，為奪回我們的國家而戰。」

納瓦納亞也發誓，要揭露那些據稱動手殺害她丈夫的人。

她指出：「我們清楚知道，為何普亭3天前殺了納瓦尼⋯我們絕對會找出究竟是誰犯下這起罪行，以及他們是怎麼做的。我們會說出他們的名字，秀出他們的臉。」

路透報導，納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）今天表示，俄國調查員尚未釐清納瓦尼的正式死因。

根據亞爾米許，納瓦尼69歲的母親和律師被告知，官方延長對他死因的調查，而且不確定還要進行多久。

多名西方領袖表示普亭應為納瓦尼之死負責，克里姆林宮（Kremlin）今天譴責這種說法「令人不快」。

其他西方領袖也把矛頭指向普亭。德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）、歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天表示，歐盟將尋求對俄國實施新制裁。

納瓦尼 普亭 歐盟

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