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提升跨性別者社經地位 印度坦米爾那都省大學費用全免

中央社新德里19日專電
坦米爾那都省財政廳長田納拉蘇(右) 與坦米爾那都邦首席部長史塔林在審預算前合影。(截自X平台@TThenarasu)
坦米爾那都省財政廳長田納拉蘇(右) 與坦米爾那都邦首席部長史塔林在審預算前合影。(截自X平台@TThenarasu)

為提升跨性別族群的教育水準與社會經濟地位，印度南部坦米爾那都省（Tamil Nadu）將為有意就讀大學的跨性別人士，全額負擔教育費用。

坦米爾那都省財政廳長田納拉蘇（Thangam Thennarasu）今天在省議會提交2024-25財政年度預算案時說，省政府編列2000萬盧比（約24萬美元）經費，支持跨性別人士上大學。

田納拉蘇說，高等教育有助提升跨性別人士的社會經濟地位及個人成就，但目前坦米爾那都省跨性別人士的大學就學率偏低，為此將全額負擔其學費、宿舍等開銷。

他並未提及跨性別族群的大學就學率，但坦米爾那都省資料顯示，2023年有9名跨性別人士取得教育補助。

坦米爾那都省是印度第一個推出此項福利政策的地方政府，早在2008年就設立跨性別人士福利部門，跨性別人士可在公立醫院接受免費變性手術，並享有高等教育獎學金及創業補助。

此外，跨性別人士在坦米爾那都省和其他婦女一樣，可以免費搭公車；新創立的公司若聘用500名以上的跨性別、婦女及身障員工，省政府將為相關員工提供為期2年的10%薪資補貼。

坦米爾那都省於2023年為6553名民眾核發了跨性別身分證，為2541名核發補給證、為1671名分配免費住房、為1489名核發健保卡，並聘請20名跨性別人士到政府機構服務，包括警局與醫院在內。儘管如此，印度社會對跨性別一事看法仍傾向保守。

跨性別 印度 福利

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