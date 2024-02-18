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英美駐俄大使弔念納瓦尼之死 籲當局徹查給交代

編譯盧思綸／即時報導
美國駐俄國大使崔西（Lynne Tracy）前往納瓦尼的臨時紀念碑致意。（美聯社）
美國駐俄國大使崔西（Lynne Tracy）前往納瓦尼的臨時紀念碑致意。（美聯社）

英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯總統普亭的頭號政敵、反對派領袖人物納瓦尼（Alexey Navalny）16日在獄中猝死，美國與英國駐俄大使崔西（Lynne Tracy）與凱西（Nigel Casey）17日分別現身臨時紀念地索洛維茨基石碑（Solovetsky Stone）獻花弔念。

美國駐俄大使館在社群媒體發文哀悼，「今日我們在索洛維茨基石碑弔念納瓦尼之死，以及其他遭俄國政權打壓的受害者」，「在此向納瓦尼家屬、同事及支持者表達深切慰問。他是鼓舞人心的榜樣，我們緬懷他」。

英國駐俄大使館也在社群貼出凱西赴索洛維茨基石碑弔念的照片，並且稍早發文呼籲「針對納瓦尼之死進行全面且透明調查」。

英國外交部更召見俄國駐英大使館代表，並補充「我方明確表示，我們認為俄國當局對納瓦尼之死負有全責」。

除此之外，英國首相蘇納克、歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩亦對納瓦尼猝逝的消息「表達憤怒」。

俄國官方16日無預警宣布，47歲納瓦尼在獄中放風散步後突發身體不適，隨後猝死身亡，消息一出引發納瓦尼支持者質疑遭普亭謀殺。

另一方面，17日全俄共32座城市將近400人因舉行活動紀念納瓦尼而遭到拘捕，這是該國自2022年9月以來最大一波的政治活動逮捕浪潮。

納瓦尼 俄國 大使館

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