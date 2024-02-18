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紅海油輪遭飛彈擊中 葉門叛軍坦承犯行

中央社杜拜17日綜合外電報導
紅海又有油輪遭葉門武裝組織飛彈擊中。(路透)
紅海又有油輪遭葉門武裝組織飛彈擊中。(路透)

美國官員日前表示，行經紅海的M/T Pollux油輪遭1枚飛彈擊中。與伊朗結盟的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）今天坦承犯下這場攻擊。

路透報導，青年運動軍事發言人沙里亞（Yahya Sarea）在聲明中說：「葉門武裝部隊（Yemeni Armed Forces）的海軍，對行經紅海的一艘英國油輪（Pollux）執行瞄準行動，對其發射大量、適當的海軍飛彈」，他並表示這次攻擊「精準、直接了當」。

美軍中央司令部（U.S. Central Command）今天表示，青年運動控制的葉門領土昨天數小時內朝紅海發射4枚反艦彈道飛彈。

美軍中央司令部評估，至少有3枚飛彈朝M/T Pollux油輪發射，但目前未接獲該船人員受傷的消息。M/T Pollux懸掛巴拿馬旗幟及在當地註冊，船隻則隸屬丹麥所有。

國務院昨天表示，這艘油輪預計航向印度，在行經紅海途中左舷遭1枚飛彈擊中。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG），M/T Pollux油輪1月24日從俄羅斯黑海港市諾沃羅西斯克 （Novorossiysk）啟航，預計本月28日在印度帕拉迪普（Paradip）卸貨。

自去年11月中旬以來，青年運動對行經紅海及曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）的國際商船，頻頻出動無人機攻擊並發射飛彈，並稱襲擊這些船隻是為了聲援在以哈戰爭中的巴勒斯坦人。

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