傳英王子威廉從中作梗 鐵了心不讓哈利回去

查理（左起）貴為國王也無法讓兩個兒子威廉、哈利和好。（路透資料照片）

英王查理罹癌，和皇室疏離了好幾年的哈利 王子火速返英探望，外界對此傳聞紛紛，而和哈利與妻子梅根 長期敵對的英國「每日郵報」，稱哈利本來希望能到查理的住處和父親好好的談心、化解歧異，皇室卻不讓他過去，只安排他與查理碰面短短半小時，就是不想給他們講心裡話的機會，免得再也甩不掉哈利，更稱哈利的大哥、未來英國國王威廉，已經下定決心打死不會讓他跟梅根有機會再回來。

因為查理出現健康上的大難關，各方對於皇室眾人的所有舉動都會仔細檢視，也有自己的解讀。美國八卦刊物稱查理可能憂心快將要把王位交出，希望兩個兒子能夠和好、一起為君主制的未來努力，除了有可能再度接納哈利，也想要讓威廉對弟弟態度暖化。

無奈威廉從小到大的脾氣固執又高傲，哈利在紀錄片與個人回憶錄專書中大曝曾被威廉毆打、威廉一開始就不想接受他與梅根交往等等隱私，讓威廉怒氣難消，完全不會再給他任何機會。

眼看威廉繼位的日子也許不遠，哈利和梅根的處境更被看衰，覺得威廉勢必將他們逐出皇室，兩人以後沒了貴族的光環，不知道還能怎樣賺進足以負擔豪華生 活的大筆收入？

其實哈利近期已經一再丟出橄欖枝，特別回英國想要關心一下生大病的父親，也透露倘若皇室還有公眾勤務需要人接下，他會願意再回去。

但「每日郵報」已經報導，威廉死也不會同意，皇室人員也就樂得貫徹威廉的旨意，斬斷哈利有機會回歸的所有可能，哪怕大大違背查理的心意，反正之後當家做主的將是威廉，威廉可以不把父親放在眼裡，底下的人員可不能不順從未來國王，免得到威廉正式繼位後，回頭來算舊帳。