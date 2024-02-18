加薩衛生部：當地第2大醫院停擺 剩4名醫護人員苦撐

加薩衛生部發言人表示，加薩走廊規模第2大的納瑟醫院已經「完全無法提供醫療服務」。圖為1月12日，在以色列襲擊中受傷的巴勒斯坦人躺在加薩走廊南部納瑟醫院的走廊。(路透資料照)

加薩 衛生部發言人奇德拉（Ashraf al-Qidra）今天表示，加薩走廊（Gaza Strip）規模第2大的納瑟醫院（Nasser Hospital）已經「完全無法提供醫療服務」。

奇德拉告訴路透，在加薩南部大城汗尤尼斯（Khan Younis）的納瑟醫院裡「目前只剩4名醫護人員在照顧病患」。

他說：「納瑟醫院是加薩走廊南部的醫療支柱。它停止營運，等於是對汗尤尼斯和拉法（Rafah）數十萬流離失所的巴勒斯坦 人判處死刑。」

奇德拉表示，由於缺乏燃料以及戰事在醫院周邊爆發，醫院無法繼續運作。

納瑟醫院直到今天之前，仍是加薩依然維持營運的最大醫院，這週在以哈戰爭下受到圍困，15日也曾遭以軍突襲。

加薩衛生部官員及軍方昨天表示，以軍在納瑟醫院逮捕數人。同時，以軍持續空襲加薩這塊飛地，大雨也猛烈侵襲在拉法避難的巴勒斯坦人。

奇德拉說：「占領軍（指以軍）在納瑟醫院逮捕許多醫護人員，並把醫院變成軍事基地。」

以軍表示正在追捕藏身納瑟醫院的武裝分子，迄今已逮捕100名嫌犯，擊斃醫院附近的槍手，並在院內找到武器。

哈瑪斯 否認麾下戰士利用醫療院所尋求掩護的指控。然而至少兩名獲釋的以色列人質表示，自己曾被關在納瑟醫院。以色列也公布了照片和影片，支持據稱哈瑪斯在醫院內活動的說法。