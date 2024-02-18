雪梨石綿汙染事件擴大 更多學校發現有毒物質

澳洲雪梨的石綿汙染事件範圍擴大，圖為澳洲維多利亞公園展示石棉標誌，在覆蓋物中發現了保稅石棉。(歐新社)

澳洲 雪梨的石綿汙染事件範圍擴大，環境保護當局今天表示，在更多學校中發現了這種有毒物質，將花費幾周把它從公共場所的土壤覆蓋物中清除。

路透報導，當地是在今年1月份發現石綿汙染，當時在新南威爾斯州（New South Wales）首府雪梨的一間遊樂場出現了石綿，隨後的調查又在公園附近的回收覆蓋物（mulch）中發現石綿。

新南威爾斯州的環境保護局（Environment Protection Authority）今天就汙染的最新狀況表示，雪梨已有34處場所含黏結石綿。

環保局表示，確認存在石綿的新地點是雪梨西區的2所學校，這讓受到石綿汙染的學校數量增加到4所。

環保局主管柴普爾（Tony Chappel）表示：「另外4所學校正進行測試。」他補充說，一家醫院和廣闊的皇家 國家公園（Royal National Park）部分區域也在測試。

環保局昨天表示，1所公立學校、公園和2個部分完工的住宅區受到汙染，同時一些交通工程、1座倉庫和1間醫院也證實受到影響。

州政府成立了石綿特別工作小組以為回應，此小組為環保局提供更多資源和支持，這是該機構1991年成立以來最大規模的調查。

石綿因其加固水泥與防火特性，19世紀末成為流行建材，不過後來研究發現，吸入石綿纖維可能會導致肺部發炎和癌症 ，目前許多國家都已禁用。