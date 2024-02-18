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日本東京防「顧客騷擾」擬率先制訂「無罰則條例」

中央社／東京18日綜合外電報導
圖為東京增上寺及東京鐵塔。(本報資料照片)
圖為東京增上寺及東京鐵塔。(本報資料照片)

日本東京都政府為遏止「顧客騷擾」，已開始檢討率先日本各地方政府制訂條例，但因為考量到很難明確定義難搞顧客行為，所以目前方向是不在條例內明訂罰則。

日本經濟新聞報導，在日本社會對難搞顧客行為關心程度與日俱增的情況下，日本提供消費服務最多的東京如果能制訂條例的話意義重大。而且就算是從因應人手嚴重不足的角度來看，東京都政府都希望能清楚展現出不認同不講理要求的態度與立場。

難搞顧客行為樣態大多是「謾罵」、「教訓」及「不當要求」等，有時會造成勞工心理發生障礙而請辭工作。

東京都政府日前成立的檢討會議，已彙整有必要制訂條例的意見，不過，由於條例中明訂罰則難度高，所以目前正就制訂以廣泛宣導不容許難搞顧客行為的理念型條例進行協調。

檢討會議從2023年10月後已舉行3次，包括「東京商工會議所」（業者組成）及「連合東京」（勞工組成）都派代表以委員身分與會，針對強化因應與職場環境惡化與人才出走相關的難搞顧客行為進行討論。

日本工會全國聯合會（簡稱連合）2022年11月針對受僱者及自由工作者進行調查，36.9%受訪者認為近5年難搞顧客行為發生件數有增加，也有36.5%受訪者認為情況有變嚴重。

日本政府厚生勞動省2022年針對企業公布防難搞顧客對策指南，站在中央政府立場不斷推動相關作為，例如修正旅館業法賦予業者可拒絕難搞顧客行為「慣犯」入住，及修正行政命令等來保護計程車司機。

東京都政府也不斷充實針對企業的協助，例如持續宣導或是開設諮詢窗口等。但即使如此，檢討會議中多數意見仍舊認為必須制訂條例，主要原因是現行勞動法規難以因應難搞顧客行為。

日本職場內如果發生性騷擾或職權騷擾（Power harassment），現行勞動法規可以進行因應；但業者與顧客間關係很難利用勞動法規因應，所以檢討會議上才有委員認為應該制訂條例。

日本 勞工 性騷擾

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