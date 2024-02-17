39%日本人想工作到70歲 對經濟不安首度超過健康

圖為 2月14日，在日本長崎，參觀龍年燈會的遊客自拍留念。(新華社)

日本 經濟新聞一份民調 顯示，39%的日本受訪者想工作到70歲以上，創2018年開始調查以來新高紀錄。另外，受訪者對未來感到不安的部分，「經濟面」也首度擠下「健康」居冠。

日本經濟新聞2023年10月到11月以郵寄方式進行民調，被問到打算工作到幾歲時，21%受訪者表示「70歲到74歲」，另有18%受訪者表示「75歲以上」。

如果僅看打算工作到「75歲以上」的占比，也較2018年的民調結果高出5個百分點，創調查以來新高紀錄。而打算工作到「60歲到64歲」的受訪者為11%、「65歲到69歲」的比率為27%。

2023年民調中打算工作到幾歲的平均值為68.4歲，較2018年民調的66.6歲增加1.8歲創新高。

面對勞工延後退休 意願，不僅日本企業相繼廢除退休年齡規定或提高退休年齡，日本政府也在2021年實施修正後的「高年齡者雇用安定法」，要求企業須努力確保勞工到70歲止的就業機會。

日本政府厚生勞動省2023年調查顯示，30.8%的日本企業已廢除退休年齡規定或將退休年齡延後到65歲以上，較2022年調查成長1.4個百分點。企業作法預料將進一步改善高齡者就業狀況。

另外，日經2023年這份民調也問到「對未來哪些方面感到不安」（複選題），結果「生活費用等經濟面」以占比70%居冠，擠下在2018年到2022年調查中居冠的「健康」。

日經透過隨機方式針對日本全境18歲以上男女進行郵寄調查，共回收1607件，有效回答率為53.6%。