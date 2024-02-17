哈瑪斯：除非加薩能獲緊急援助 否則退出談判

2月17日，在加薩地帶南部城市拉法，一名巴勒斯坦男孩在廢墟旁和狗玩耍。(新華社)

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯 」今天揚言中止停火談判，除非緊急援助能進入加薩 走廊北部。聯合國機構日前警告，加薩走廊的居民正「逼近饑荒狀態」。

法新社報導，哈瑪斯一名消息人士表示，哈瑪斯（Hamas）「打算中止談判，直到援助進入加薩走廊（Gaza Strip）北部為止」。這名消息人士因無權就此問題發言而要求匿名。

他表示：「當巴勒斯坦人民飽受飢餓之苦時，談判就無法進行。」

多方本週在埃及首都開羅（Cairo）舉行會談，盼能讓以色列 和哈瑪斯4個月以來的戰爭停頓下來。談判結果目前尚不清楚。

哈瑪斯去年10月7日對以色列發動多年來規模最大的一次攻擊，以色列隨後向哈瑪斯控制的加薩走廊猛攻。以軍目前正準備進入加薩走廊南部城市拉法（Rafah），作為摧毀哈瑪斯任務的一部分。

然而，國際社會日益疾呼以色列切勿挺進拉法，因為拉法已是140萬名流離失所加薩民眾最後的避難之處。

聯合國世界糧食計畫署（World Food Programme）先前警告，加薩正步步接近饑荒，其中北部地區情況最令人擔憂，因為援助機構無法前進當地。

聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）巴勒斯坦自治區辦事處主任戴多明尼哥（Andrea De Domenico）表示，他「無法理解」仍在加薩走廊北部的約30萬人是如何生存下來的。他說：「我們能帶去的東西絕對不夠。這完全是一場苦難。」

外界要求放行更多援助卡車進入加薩，但以色列卻升高檢查作業，表示這是防止哈瑪斯領袖逃跑和武器走私進入的必要措施。