納瓦尼死於「猝死症」遺體卻失蹤 老母冒零下30度嚴寒一路追尋

俄羅斯反對派領袖納瓦尼16日因「猝死症」死於北極圈流放地，他將近7旬的母親柳德米拉接獲通知後冒著零下30度嚴寒趕赴當地，沒想到愛子遺體竟失蹤。(路透)

路透報導，俄羅斯 最著名反對派領袖納瓦尼 （Alexei Navalny）16日因「猝死症」死於北極圈流放地，納瓦尼將近7旬的母親柳德米拉（Lyudmila Navalny）接獲通知後冒著零下30度嚴寒趕赴當地，沒想到愛子遺體竟失蹤，當局起初稱送往太平間，後續又改口完成調查才可供領回，明明最一開始表示沒有發現犯罪跡象。

俄羅斯監獄 部門日前表示，47歲前律師納瓦尼16日在莫斯科東北方約1900公里的哈爾普（Kharp）「極地狼」（Polar Wolf）監獄散步後失去知覺，隨即死亡。

納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）在社群媒體X透露，納瓦尼的69歲母親柳德米拉接獲愛子死訊後，冒著零下30度嚴寒趕赴當地，並被告知正式死亡時間是當地時間2月16日下午2點17分，死因為「猝死症」（sudden death syndrome），且當局表示並沒有發現任何犯罪跡象。

當局一開始表示遺體已經被送往監獄附近的沙萊喀特鎮（Salekhard），但柳德米拉抵達當地唯一一間太平間時卻處於關閉狀態。事後該太平間回應並沒有接到納瓦尼的遺體，後續當局官員才改口待調查完成才可供家屬領回遺體。

亞爾米許受訪表示：「現在我們無法確定遺體具體位置，我們要求俄羅斯當局立刻將納瓦尼遺體歸還給家屬。」