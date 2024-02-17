菲控中國漁民在黃岩島使用氰化物 破壞菲傳統漁場

菲律賓漁業指控中國漁民在黃岩島使用氰化物捕撈，刻意破壞菲律賓漁民的傳統漁場。圖為馬辛洛克灘（Bajo de Masinloc，即黃岩島）。（美聯社）

菲律賓漁業暨水產資源局官員今天指出，中國漁民一直在黃岩島使用氰化物捕撈，刻意破壞菲律賓漁民的傳統漁場，估計導致至少10億披索（約1785萬美元）損失。

ABS-CBN新聞網報導，菲律賓漁業暨水產資源局（BFAR）資訊長（CIO）布里蓋拉（Nazario Briguera）在馬尼拉都會區一場記者會上說，中國漁民使用氰化物，已破壞黃岩島資源豐富的潟湖部分區域。

布里蓋拉說：「這些中國人刻意破壞馬辛洛克灘（Bajo de Masinloc，即黃岩島），以阻止菲律賓漁船在此地區捕魚。」

布里蓋拉表示，漁業暨水產資源局尚未評估氰化物捕撈造成的損失金額，但估計損失將突破10億披索。

他說：「我們必須譴責（中國漁民），這是嚴重的問題。我們的海洋是相連的，海水會流動，洋流會相互影響。」

布里蓋拉更進一步指出，「當你使用毒物時，不僅你的物種會死亡，魚類幼苗和珊瑚也會死亡」。

菲律賓漁業暨水產資源局統計，約38萬5300名菲律賓漁民依賴南海維持生計。

數據顯示，這些漁民每年捕獲約27萬5520噸魚，占菲律賓整個漁業部門的6%至7%。

布里蓋拉說，中國使用氰化物，尤其在其專屬經濟海域之外使用氰化物的行為，「是非法、未報告及不受規範捕撈的明顯案例」。

菲國海巡隊西菲律賓海發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示，北京「對海洋環境的破壞不僅是對一個國家主權的攻擊，也是對全人類的攻擊」。

他表示，若北京持續不斷這樣做，受影響的不僅僅是菲律賓，而是全世界都會被影響。

菲律賓漁業暨水產資源局今年已經撥款6.6億披索購買66艘62英尺漁船。布里蓋拉說：「我們正朝著讓菲律賓漁民擁有更大船隻的方向發展。」

他強調，其中至少10艘大型漁船將分配給在南海作業的漁業合作社。

漁業暨水產資源局另外撥款8000萬披索為菲律賓漁民購置捕魚工具和捕撈後處理裝備。