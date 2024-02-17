我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

曾任職美企 中國女子自卡達返中 遭控間諜被捕

空難、墜樓到中毒身亡 普亭批評人士多死於非命

中央社莫斯科17日綜合外電報導
多年來，批評俄羅斯總統普亭的人士紛紛入獄、噤聲或遭遇殘酷結局。圖為俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津。他於2023年去世，享年62歲，當時他乘坐的飛機在半空中爆炸。(美聯社)
多年來，批評俄羅斯總統普亭的人士紛紛入獄、噤聲或遭遇殘酷結局。圖為俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津。他於2023年去世，享年62歲，當時他乘坐的飛機在半空中爆炸。(美聯社)

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）在北極流放地猝逝，多年來，批評俄羅斯總統普亭的人士紛紛入獄、噤聲或遭遇殘酷結局，納瓦尼的死只是其中最新的一起。

從空難、墜樓、吊死到中毒身亡，許多普亭批評者似乎多死於非命。以下是印度「新德里電視台」（NDTV）整理多年來一些批評普亭人士的離奇死亡事件。

普里格津（Yevgeny Prigozhin）

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津曾是俄國最有權勢的人士之一，也是普亭信任的核心圈成員。他於2023年去世，享年62歲，當時他乘坐的飛機在半空中爆炸。

值得注意的是，在這起不明爆炸事件發生前2個月，普里格津因不同意莫斯科當局在烏克蘭的戰爭方向，而發動兵變失敗。

●涅姆佐夫（Boris Nemtsov）

涅姆佐夫（Boris Nemtsov）是著名反對派政治家，曾於90年代末期在俄羅斯前總統葉爾欽（Boris Yeltsin）手下擔任副總理。他2015年2月在克里姆林宮附近遭槍殺。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，他曾多次因發表反對普亭政府的言論而被捕。

●比瑞索夫斯基（Boris Berezovsky）

比瑞索夫斯基（Boris Berezovsky）曾是俄羅斯最有權勢的商人之一，他與克里姆林宮鬧翻後，逃往英國。

2013年，比瑞索夫斯基被發現陳屍英國家中浴室地板，脖子上套著絞索。英國警方當時表示，現場沒有任何掙扎的跡象，認為他是自殺。

●李維寧科（Alexander Litvinenko）

李維寧科曾是俄國間諜，後來成為批評克里姆林宮人士。根據CNN報導，英國的一項調查認定，李維寧科2006年在倫敦一家飯店酒吧遭兩名俄羅斯特工毒死，他們在綠茶中加入高放射性釙-210（polonium-210）。李維寧科生前總是聲稱，普亭和克里姆林宮要為發生在他身上的事負責。

●馬加諾夫（Ravil Maganov）

俄羅斯第2大石油生產商路克石油公司（Lukoil）董事長馬加諾夫（Ravil Maganov）在公開批評烏克蘭戰爭6個月後去世。他從莫斯科一家醫院的窗戶墜落後死亡。俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）聲稱他死於自殺。

●波利特科夫斯卡亞（Anna Politkovskaya）

女記者波利特科夫斯卡亞（Anna Politkovskaya）曾公開批評俄羅斯在車臣的戰爭。2006年10月，她在莫斯科公寓門口遭到槍殺。她的死引起國際間關注，直到2014年6月，5名男子才因謀殺罪被判刑，但目前還不清楚是誰下令謀殺波利特科夫斯卡亞。

●馬格尼茨基（Sergei Magnitsky）

揭露腐敗的俄羅斯稅務顧問馬格尼茨基（Sergei Magnitsky）未經審判就被拘留，並在獲釋前7天死於監獄。他2008年被捕，並於2009年11月16日死亡。

●伯瑞皮李奇尼（Alexander Perepilichnyy）

俄羅斯金融家伯瑞皮李奇尼（Alexander Perepilichnyy）2010年向瑞士官員遞交顯示俄羅斯國庫2.3億美元資金遭俄國高官盜用的文件，從而成為吹哨者。他2009年離開俄羅斯，2012年在倫敦附近慢跑途中過世。雖然他被發現可能是自然死亡，但也傳出他是中毒身亡的說法。

值得注意的是，根據CNN報導，除上述人士外，過去1年中，至少有13名知名俄羅斯商人死於自殺或離奇死亡。

俄羅斯 普亭 普里格津

上一則

納瓦尼母親趕往北極監獄 團隊要求立刻歸還遺體

下一則

納瓦尼命喪獄中 俄國調查人員稱死因仍不明

延伸閱讀

俄移民湧入歐洲各地街頭悼納瓦尼 批普亭是兇手

俄移民湧入歐洲各地街頭悼納瓦尼 批普亭是兇手
納瓦尼遺孀「究責」普亭 籲世界團結對抗俄

納瓦尼遺孀「究責」普亭 籲世界團結對抗俄
普亭頭號政敵納瓦尼 北極圈監獄猝死 拜登要普亭負責

普亭頭號政敵納瓦尼 北極圈監獄猝死 拜登要普亭負責
「俄羅斯版曼德拉」獄中猝逝 納瓦尼畢生反普亭

「俄羅斯版曼德拉」獄中猝逝 納瓦尼畢生反普亭

熱門新聞

科學家近期對1963年從西班牙出土的古代寶物進行分析顯示，部分文物含有可追溯至3000年前的「外星金屬物質」。（取材自比列納博物館Villena Museum）

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

2024-02-10 04:05
漢莎航空一架從泰國飛往德國的航班上，一名乘客突然口鼻直冒鮮血暴斃身亡。（美聯社）

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

2024-02-10 04:09
哈佛大學連續第13年位居世界大學聲譽排名榜首。(美聯社)

泰晤士世界大學聲譽排名 榜首是它 中、台幾所上榜？

2024-02-13 11:28
英國牛津大學考古團隊日前對一顆1700年歷史的鳥蛋進行掃描，意外發現仍保有蛋液。（取材自X平台）

世界最古老鳥蛋 1700年驚見蛋液還在

2024-02-16 01:00
納瓦尼生前曾出現在一則影片中，影片日期為2月15日，納瓦尼看起來健康，精神狀況良好，露出笑容，而且還拿自己的財務狀況及法官的薪水開玩笑。(截取自英國衛報YouTube影片)

普亭頭號政敵納瓦尼驟逝 死前不久才在獄中開玩笑

2024-02-16 11:38
許多中國民眾不解，中國GDP都已經是日本的四倍了，為什麼日本對中國還是不服？（路透）

GDP已是日本四倍還不服中國？金燦榮：要等到這時候

2024-02-10 15:25

超人氣

更多 >
趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說
「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態
華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷
華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁
洛杉磯亞裔餐廳強制收15%小費 華人反應不一

洛杉磯亞裔餐廳強制收15%小費 華人反應不一