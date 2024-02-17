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冬天潑冷水、夏天餵蚊子…納瓦尼生前關押環境曝光 每年死2000人

編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯總統普亭頭號政敵納瓦尼16日驚傳猝死獄中。圖為民眾上街獻花哀弔致意。（美聯社）
俄羅斯總統普亭頭號政敵納瓦尼16日驚傳猝死獄中。圖為民眾上街獻花哀弔致意。（美聯社）

俄羅斯總統普亭頭號政敵納瓦尼（Alexei Navalny）16日驚傳猝死獄中，震驚國際，西方世界紛紛要求普亭負責。而納瓦尼生前的關押地、位於俄羅斯極北之地的IK-3聯邦監獄（IK-3 Penal Colony）的惡劣環境也隨之曝光。

IK-3聯邦監獄素有「極地狼」（Polar Wolf）稱號，位於俄羅斯亞馬爾-涅涅茨自治區（Yamalo-Nenets Autonomous Okrug）的哈爾普鎮（Kharp），距離首都莫斯科2000公里，是創建於1961年的前蘇聯勞動改造營，囚犯們得在酷寒承受攝氏零下28度（華氏零下18.4度）的低溫，且還得遭受獄警毒打等暴力對待，是惡名昭彰的重刑犯關押之地。

BBC等報導，根據被關押在此的囚犯說法，他們被要求冬天不穿外套站在外面，禁不住的人就會被潑冷水。當地氣候酷寒，積雪會覆蓋在地面數月，每年只有5月氣溫回升至冰點以上時，雪才會融化。夏天時囚犯們被迫在成群的蚊子堆中脫光上身，且夏季來臨時，白天時間漫長，沒有黑夜。

納瓦尼自2022年以來，已被單獨監禁近300天，去年12月起被轉移至IK-3聯邦監獄，最近被允許每天在附近一間地板被雪覆蓋的牢房內散步。

納瓦尼面臨多年牢獄之災，仍積極發揮影響力，要求改善監獄條件，儘管身處環境艱苦，仍以機智幽默態度談論自身處境。

他曾透過律師發布社群媒體貼文，分享自己如何過元旦，稱「一如往常，早上5點起床，晚上9點就寢。這是我6歲以來，第一次在睡夢中度過跨年夜。總之我很高興，大家花錢用不同的方式慶祝新年，但我這邊不用錢。」

此前，納瓦尼有超過兩周時間下落不明，隨後才傳出被轉移至IK-3聯邦監獄。他便在社群平台X寫道：「不用擔心我，我沒事。終於走完了，這讓我徹底如釋重負，我心情還是很好，很適合做聖誕老人。」他指的是自己的一身冬裝和鬍鬚。

但他的日常生活肯定是場殘酷考驗。2023年1月，他說自己的新獄友患有嚴重心理健康問題，疑似相信自己被惡魔附身，常常不定期間尖叫，且會持續好幾個小時，「他白天叫14小時，晚上叫3小時」。

納瓦尼也曾被迫與一名衛生觀念極差的獄友同住一間牢房，稱馬桶是在地上的一個洞，保持衛生很重要，如果對方不注重衛生，就會讓自己的生活難以忍受。

享年47歲的納瓦尼2020年曾被下毒病昏迷三周，造成身體巨大損害。獄中資源匱乏的生活只會讓他的健康每況愈下，他曾請求看牙醫結果被拒絕18個月，也罹患嚴重背部疾病，儘管每次視訊出庭都面帶微笑、泰然自若，但無疑每一次都顯得更加憔悴。

俄羅斯監獄有著悠久的身心靈酷刑歷史，聯邦監獄系統估計，過去五年來，每年有1400人至2000人死在獄中，第一死因總是心臟問題。

律師們對此解釋持懷疑態度。律師Irina Birykova表示，他們可以用心臟驟停掩蓋任何事情，像是自殺或遭到其他囚犯或獄警殺害。

監獄 納瓦尼 俄羅斯

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