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亞馬遜雨林面臨壓力 2050年恐達生態系臨界點

中央社巴黎15日綜合外電報導
圖為2023年9月6日亞馬遜雨林因森林大火冒出陣陣濃煙。美聯社
圖為2023年9月6日亞馬遜雨林因森林大火冒出陣陣濃煙。美聯社

一項新研究示警，亞馬遜（Amazon）雨林正面臨一系列壓力，最快可能在2050年陷入大規模生態系崩潰，對這個地區和全世界帶來嚴重後果。

法新社報導，亞馬遜的生物多樣性豐富，擁有地球上超過10%物種，能透過儲存相當於大約全球20年、造成全球暖化的二氧化碳排放量，幫助穩定全球氣候。

但來自毀林、乾旱、森林大火和升溫的壓力，已逐漸削弱亞馬遜雨林抵禦衝擊的能力。科學家示警，這可能會引發所謂的「臨界點」，使這個關鍵的生態系陷入不可逆轉的變化。

在本月14日發表於「自然」（Nature）期刊的這份最新研究中，一個國際科學家小組估計，到2050年底前，亞馬遜的10%至47%將處於壓力之下，而這些壓力可能導致大範圍的生態系變化。

亞馬遜這個關鍵的生態系可能會停止吸收、或甚至釋放儲存的碳，進一步助長全球暖化，並加劇其影響。

來自巴西佛洛里亞諾波里斯（Florianopolis）聖卡塔里納聯邦大學（Federal University of Santa Catarina）的第一作者佛羅雷斯（Bernardo Flores）表示：「我們正逼近一個可能的大規模臨界點，而且（無論是地方範圍或整個系統）我們可能比先前的認知還要更接近。」

研究人員利用來自電腦模型、對過去數千年變化的觀測和證據等資料，繪製出亞馬遜生態系的複雜性，並確定壓力的關鍵原因。

他們接著分析包括全球暖化、年降雨量、乾季長度和毀林在內等壓力因素，檢視這些因素如何個別或共同作用，導致可能觸發重大崩潰的回饋循環。

研究人員表示，亞馬遜雨林到2050年底前可能面臨前所未有的水資源壓力。

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