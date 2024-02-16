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納瓦尼獄中過世 2020年遭下毒震驚國際

普亭頭號政敵納瓦尼獄中逝世 西方領袖紛表哀悼

中央社莫斯科16日綜合外電報導
俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）已在北極圈流放地的監獄中逝世。圖為法國巴黎街頭民眾自發獻花追悼。（美聯社）
俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）已在北極圈流放地的監獄中逝世。圖為法國巴黎街頭民眾自發獻花追悼。（美聯社）

俄羅斯媒體今天引述獄政當局說法報導，現年47歲的俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）已在北極圈流放地的監獄中逝世，西方國家領袖紛紛於社群媒體X平台發文致哀。

美國白宮今天指出，納瓦尼死於獄中的消息如果獲得證實，就是「一場可怕的悲劇」。

法國外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）於X平台發文說：「納瓦尼為了反抗壓迫的體制而付出性命。他在流放地逝世，提醒我們俄國總統普亭（Vladimir Putin）政權的實際情況。」他也對納瓦尼的家屬和俄國人民表達致哀之意。

挪威外交部長艾德（Espen Barth Eide）也在X平台發文寫道，「俄國政府須負起重大責任」，他還說自己對「這項消息感到相當悲痛」。

拉脫維亞總統林克維奇斯（Edgars Rinkevics）在X平台說：「不論你對政治家納瓦尼有什麼看法，他已被克里姆林宮殘忍殺害。這是事實，人們也應該瞭解俄國當前政權的本質。」他也向納瓦尼的親屬表達哀痛之情。

歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）於X平台發文指出：「納瓦尼為自由民主的價值而奮戰，他為了理想做出終極的犧牲。歐盟認為俄國政權須為納瓦尼之死負起全責。」

北大西洋公約組織（NATO）祕書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）今天則說：「我們需要確定所有的事實，俄國須回覆所有關於納瓦尼死亡情況的嚴肅問題。」

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）也在X平台發文表示：「身為俄國民主最堅定的擁護者，納瓦尼畢生展現出極大的勇氣」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也對納瓦尼在獄中逝世一事發聲譴責，他說納瓦尼為了自己的勇氣付出性命。

納瓦尼為俄國總統普亭的主要政治對手，2018年時被禁止競選總統，理由是他過去曾被控犯下詐欺罪。納瓦尼盟友則稱相關指控是出於政治動機。

納瓦尼也是俄國最著名的反對派領袖，他對於普亭掌權20多年來的合法正當性構成最嚴重威脅之一，不僅籌劃反政府的街頭示威，並運用自己的部落格和社群媒體揭露克里姆林宮和俄國企業涉及貪腐的情況。

納瓦尼 俄國 普亭

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