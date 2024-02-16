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納瓦尼獄中過世 2020年遭下毒震驚國際

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納瓦尼獄中過世 2020年遭下毒震驚國際

中央社莫斯科16日綜合外電報導
俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）死前被關押在北極流放地。（美聯社）
俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）死前被關押在北極流放地。（美聯社）

俄羅斯聯邦監獄管理局表示，反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）今天在北極流放地逝世，享年47歲。2020年，納瓦尼曾遭神經毒劑攻擊，被送至德國就醫，震驚國際社會。

路透社等媒體報導，俄國聯邦監獄管理局（Federal Penitentiary Service）發布聲明指出，2024年2月16日，囚犯納瓦尼在3號流放地散步後感覺不適，幾乎立即失去知覺。

此外，俄國聯邦監獄管理局還提及，醫護人員立即趕到，並且呼叫救護車團隊。醫護人員採取急救措施，但效果不佳。已確認納瓦尼死亡，目前正在查明死因。

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納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）表示，納瓦尼的團隊未被告知他的死訊。俄國多家新聞通訊社引用總統普亭（Vladimir Putin）發言人的說法，普亭已被告知納瓦尼的噩耗。

納瓦尼的死因迄今不明。俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）指稱，已針對他的死因展開調查。

2020年，納瓦尼搭機從西伯利亞飛往莫斯科途中失去意識，隨即送往醫院救治，並接受施藥進入人工昏迷狀態。

他後來被轉送到德國柏林的醫院，在當地做的檢測顯示他遭蘇聯時代神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）攻擊。納瓦尼指控普亭是幕後黑手，但克里姆林宮否認。

納瓦尼是普亭的主要政治對手，被禁止參與2018年俄國總統大選，理由是他過去曾被控犯下詐欺罪。納瓦尼盟友則稱相關指控是出於政治動機。

去年底，納瓦尼曾一度下落不明，後來納瓦尼發言人證實，他被移監北極流放地。納瓦尼曾表示，自己經常遭單獨監禁在懲戒室裡。

普亭的政敵多半死於非命。俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）去年才離奇墜機身亡，此前他曾兵變未遂。

2018年，前俄羅斯間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤莉雅（Yulia）在英國遭下毒，英媒當時報導，英國警方查出有俄羅斯軍事情報人員涉案。

納瓦尼 俄羅斯

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