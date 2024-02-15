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中國判澳籍作家楊恆均死緩 澳外長：影響雙邊關係

記者陳宥菘／即時報導
澳洲華裔作家楊恆均遭中國以間諜罪判死刑，緩期執行兩年，澳洲外交部長黃英賢15日表示，此判決將阻礙兩國關係的修復，並加劇公眾對中國的不信任。(路透)
澳洲華裔作家楊恆均遭中國以間諜罪判死刑，緩期執行兩年，澳洲外交部長黃英賢15日表示，此判決將阻礙兩國關係的修復，並加劇公眾對中國的不信任。(路透)

澳洲華裔作家楊恆均（本名楊軍）被捕5年後，本月5日被北京法院以間諜罪判處死刑，緩期兩年執行，引發國際關注。澳洲外交部長黃英賢15日表示，此判決將對兩國關係產生影響，並加劇公眾對中國的不信任。

綜合美國之音、澳洲SBS News報導，黃英賢15日在國會接受質詢時，針對楊恆均案作出上述表示。

黃英賢表示，這項決定將不可避免地對那些關切這一悲劇性發展的澳洲人產生影響，也必將損害人們對中國法律體制和民間關係的看法，「這是不幸的事實」。

黃英賢表示，楊恆均的健康和福祉是首要考慮的問題，司法部不會停止為他辯護。她強調，澳洲政府一直在最高層級利用一切機會支持楊恆均，「我們將繼續這麼做」。

黃英賢也說，在這個極其困難的時期，政府將繼續為他和他的家人提供領事支持，「所有澳洲人都希望看到楊博士回家並與家人團聚。我們代表他和澳洲將繼續堅持他的主張」。

在此之際，澳洲如何與中國往來？黃英賢表示，澳洲採取了耐心、經過調整和深思熟慮的方法來穩定與中國的關係，而不改變澳洲的戰略國家安全或外交政策立場，「我們的國家利益需要我們繼續互動。我會說，楊博士的利益需要我們繼續往來。」

澳洲外交部透露，迄今為止，已就楊恆均案向中國政府提出了大約200次交涉。

楊恆均本名楊軍，曾任職中國外交部，1999年移民澳洲，此後以作家身分在海外活動，經常發表同情中國民運的文章。他於2019年遭中國當局指控觸犯「間諜罪」，並羈押至今。日前網上流傳一份起訴書，檢方指控楊恆均曾向台灣軍情局遞交40份機密文件，收取間諜經費合計約新台幣1770萬元（約56萬美元）。

澳洲 間諜 司法部

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