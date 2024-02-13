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義大利政要促國際民航組織 正視中國擅改M503航路

中央社台北13日電
圖為國際民航組織位於蒙特婁的總部。(路透)
圖為國際民航組織位於蒙特婁的總部。(路透)

中國擅改M503航路引起國際關注，義大利參議院副議長錢益友、義大利國會友台協會日前要求義國外交部，促請國際民航組織（ICAO）正視中國擅改M503航路的問題。

中國民航局1月30日片面宣布取消2015年兩岸M503航路協議，不僅衝擊飛安，也引起國際關切。

義大利參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）6日在參議院正式提案質詢義大利外交部長塔亞尼（Antonio Tajani），說明中國事前未與台灣協商，片面宣布取消M503航路及啟用W122、W123由西向東飛，違反ICAO規定，破壞兩國關係，加劇台海緊張情勢。

由於台海穩定也攸關義大利的利益，錢益友以緊急書面質詢的方式，質詢義大利外交部長並促請義國外交部與國際社會共同採取具體措施，以避免兩岸緊張情勢升級。

義大利參議員、國會友台協會主席馬蘭（Lucio Malan）也在2月6日代表全體義大利國會友台協會74位成員致函義大利外交部長塔亞尼，強調中國片面更改航線，意圖對台施壓，破壞兩岸現狀，中國的作法不僅威脅台灣海峽安全與穩定，也對整體區域安全造成危機。

馬蘭的信函中，也促請義大利外交部能設法接洽ICAO關注這個案件，並致力恢復此區域的國際飛航安全。

駐義大利代表蔡允中表示，除了錢益友和國會友台協會以正式質詢和致函等具體行動，促請義大利外交部洽請ICAO介入處理中國不當作法外，義大利國會多位友台議員，包括參議院「歐盟政策委員會」主席特爾茲（Giulio Terzi di Sant’Agata）和眾議院「歐盟政策委員會」主席韋涅（Alessandro Giglio Vigna）都為台灣向義大利外交部表達對中國擅改M503航路的關切。

蔡允中說，台灣感謝義大利國會挺台力量，並盼義國政府協助洽請ICAO促請中方儘速與台灣啟動新航路協商，以確保區域安全穩定及飛航安全。

義大利 參議院 歐盟

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