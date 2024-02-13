控制全球升溫攝氏1.5度內 「氣候3巨頭」成形

COP28峰會主席賈比爾。(美聯社)

去年主辦COP28的阿拉伯聯合大公國，將和預計在今、明兩年舉辦COP的亞塞拜然及巴西 合組「氣候三巨頭」，以推動一項國際協議，設法使全球暖化的升溫幅度控制在攝氏1.5度內。

法新社報導，阿聯去年在杜拜舉辦聯合國 氣候變化綱要公約第28屆締約方大會（UNFCCC COP28），亞塞拜然和巴西則預計分別在今年11月和2025年主辦COP峰會。

去年出席COP28的198個締約國，授權阿聯、亞塞拜然及巴西共同制定一項準則，將全球暖化升溫控制在攝氏1.5度。這個關鍵氣候目標受到全球溫室氣體排放嚴重威脅。

根據聯合國估算，即使計入現有的氣候承諾，全球在本世紀結束前仍預料升溫攝氏2.5度至2.9度。另據政府間氣候變遷 問題小組（IPCC），全球可能在2030年至2035年間達到攝氏1.5度的升溫幅度限制。

根據各國在COP28達成的最終協議，這個氣候三巨頭的夥伴關係「應大幅強化國際合作及有助因應氣候變遷的國際環境，以激發下一輪主辦國自主貢獻的企圖心」。

根據該協議，這是「為了在這個關鍵的十年中，擴大採取行動和執行力道，讓升溫控制在攝氏1.5度內保持可行」。

路透報導，去年擔任COP28峰會主席的賈比爾（Sultan Al Jaber）說：「我們禁不起失去任何動能，我們須竭力將升溫限制在攝氏1.5度內。」全球在2015通過「巴黎協定」（Paris Agreement），努力將全球溫度升幅控制在工業化前水準的攝氏1.5度以內。