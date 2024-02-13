我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

美中非洲角力 傳北京擬於加彭駐軍未果

中央社台北13日電
中非國家加彭前總統彭戈。(美聯社資料照)
中非國家加彭前總統彭戈。(美聯社資料照)

中非國家加彭前總統彭戈透露，他曾允諾北京可駐軍，但之後彭戈被自己的總統衛隊推翻而未果，美國官員表示，雖有信心加彭不會允許中國建立軍事設施，但仍得留意北京動向。

華爾街日報今天報導，去年8月，彭戈（Ali Bongo Ondimba）告訴白宮高層官員，他曾秘密向中國領導人習近平允諾，中國可以在加彭的大西洋沿岸駐軍。

一位美國國安官員說，白宮首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）十分震驚，並敦促彭戈收回這項承諾；不具名的美國高層官員則說：「每當中國開始打非洲沿海國家的主意，我們就會感到焦慮。」

但彭戈與費納會晤幾周後就被自己的總統衛隊推翻，美國被迫重新開始，試圖說服新的加彭軍政府領導人迴避中國的提議。當彭戈遭到罷黜，加彭精銳共和國衛隊（Republican Guard）領袖恩古瑪（Brice Oligui Nguema）就任臨時總統。

費納於聯合國大會期間會見恩古瑪，當時他告訴美方官員，理解美國對中國的大西洋軍事存在感到擔憂，還說彭戈與習近平達成口頭而非書面協議。

報導指出，美國把大西洋視為戰略前院，並認為中國在那裡的永久軍事存在對美國的安全構成重大威脅，尤其是海軍基地，如此中國海軍可藉此重整軍備和維修艦艇。

美國官員說，中國正展開幕後行動，以確保在非洲大陸西岸建立海軍基地，兩年多來，美國也一直努力說服非洲領導人，不讓中國人民解放軍海軍駐紮大西洋水域的港口。

美國官員還說，他們將贏得這場角力，並稱到目前為止，還沒有一個位於大西洋海岸線的非洲國家與中國簽署協議。

上述美國國家安全官員則說：「我們有信心，加彭不會允許解放軍長期駐紮，也不會允許建立中國的軍事設施。」

這位美國國家安全官員另指出，在鄰近的赤道幾內亞，華府迄今還沒看到，中國在巴塔市（Bata）建造的深水商業港，開始闢建軍事設施的跡象。美國官員此前曾警告，中國打算在赤道幾內亞建立基地。

這位官員說，赤道幾內亞政府「一直向我們保證，他們不會讓中國建造基地」。

報導說，據中國政府聲稱，自2000年以來，從非洲西端的茅利塔尼亞到印度洋沿岸的肯亞，中國公司已經在非洲建造約莫100個商業港口。

但目前只有一個非洲港口闢建為可停靠中國船隻與部隊的固定基地，這是由解放軍7年前於吉布地打造，這個中國基地可停泊航空母艦與核潛艇，與美國在非洲最大的基地勒蒙尼軍營（Camp Lemonnier）相距不遠。

即使恩古瑪說理解美方的擔憂，但美國高層官員另表示，因恩古瑪政權不透明，儘管得到若干保證，但還是擔心他可能仍允許中國在加彭建立永久存在。

同時，美國官員也在觀察中國的下一步。美國國家安全官員說：「當一扇門關閉時，他們會尋找另一個機會。」

幾內亞 解放軍 白宮

上一則

基輔專家：俄以鋯石極音速飛彈攻烏 近兩年首見

下一則

路透：法國提議真主黨撤兵 盼終止以黎邊境衝突

延伸閱讀

參院通過援助烏以台包裹法案 送交眾院恐遭封殺

參院通過援助烏以台包裹法案 送交眾院恐遭封殺
晶片漏洞、轉口貿易 美國難遏堵中國

晶片漏洞、轉口貿易 美國難遏堵中國
美國華人春晚20年 回顧溫馨與艱辛

美國華人春晚20年 回顧溫馨與艱辛
紐時分析：川普若當選第2任總統 國際秩序恐大亂、中俄將壯大

紐時分析：川普若當選第2任總統 國際秩序恐大亂、中俄將壯大

熱門新聞

科學家近期對1963年從西班牙出土的古代寶物進行分析顯示，部分文物含有可追溯至3000年前的「外星金屬物質」。（取材自比列納博物館Villena Museum）

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

2024-02-10 04:05
英國王后卡蜜拉透露，國王查理三世接受癌症治療後「狀況不錯」。（美聯社）

英王查理罹癌開始接受治療 王后卡蜜拉親曝病況

2024-02-08 21:57
漢莎航空一架從泰國飛往德國的航班上，一名乘客突然口鼻直冒鮮血暴斃身亡。（美聯社）

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

2024-02-10 04:09
英國國王查理三世。（美聯社）

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

2024-02-06 07:52
珍恩分享2012的照片，發現當時丈夫就曾和她同框拍照。（取自IG @soimjenn）

女子翻12年前舊照驚見「老公同框」 網友：命中注定

2024-02-07 18:46
英國鋼琴家卡瓦納7日接受中央社專訪，並在「鋼琴門」事件的倫敦聖潘克拉斯車站鋼琴上，為台灣即興演奏一曲。中央社

英鋼琴家再嗆中國 引自由靈魂為台灣即興演奏

2024-02-07 09:48

超人氣

更多 >
趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲
華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...
「繁花」劇終人未散…胡歌、陳龍養老院探望91歲「爺叔」

「繁花」劇終人未散…胡歌、陳龍養老院探望91歲「爺叔」
白敬亭春晚表演「霸占C位」惹議… 魏大勛機智救場被讚爆

白敬亭春晚表演「霸占C位」惹議… 魏大勛機智救場被讚爆
2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元

2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元