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日本又現餐飲惡搞影片 達美樂員工挖鼻屎放麵糰

中央社東京13日專電
日本達美樂比薩員工拍惡搞影片，作勢挖鼻孔後放入麵糰。(擷自X@@bakusai_com)
日本達美樂比薩員工拍惡搞影片，作勢挖鼻孔後放入麵糰。(擷自X@@bakusai_com)

日本去年接連出現餐飲惡搞影片爆發食安危機，時隔一年又出現達美樂比薩員工拍影片惡搞，只見他在片中作勢挖鼻屎，然後把手指插入麵糰當中。達美樂為這名兼職員工的不當行為致歉，並表示考慮採取法律行動。

這則惡搞影片已在社群媒體流傳。影片中挖鼻孔、插麵糰的是在兵庫縣尼崎市一家達美樂比薩分店打工的男性兼職員工，可以清楚看見他身穿黑色制服，上頭有達美樂的店家標誌。

達美樂比薩表示，影片於2月12日凌晨2時在店內拍攝，這塊麵糰在使用前就被丟棄。達美樂為這項不適當行為致歉，已經將尼崎店的全部麵糰廢棄，該家分店也從12日起暫停營業。

達美樂表示，將對該名員工處以嚴正處分，達美樂正在精密審查這名員工的不當行為對公司造成的損失，並考慮採取法律行動。該員工在接受公司詢問時表示，「這麼做只是為了好玩，現在非常後悔。」

日本去年從大型連鎖迴轉壽司「壽司郎」開始，爆出許多「迷惑行為」（日文迷惑意為使人困惑、為難等）影片。片中的人在餐廳內惡搞，包括拿起醬油瓶舔瓶口、把口水抹在轉盤上的壽司上等，導致顧客不敢上門，甚至迴轉壽司都「不轉了」，數個月後才慢慢平息。

日本 社群媒體

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